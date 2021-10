Entrez dans le mariage d’Amy Roloff dans un nouveau spécial mariage

On entend déjà les cloches !

Marquez vos calendriers, fans de TLC, car E! News peut confirmer en exclusivité qu’un mariage spécial approche à grands pas pour Little People, Big World’s Amy Rolloff et Chris Marek. C’est vrai, les téléspectateurs pourront assister aux noces de l’heureux couple dans une nouvelle émission spéciale de deux heures le mardi 9 novembre sur TLC.

Des rénovations de la ferme aux dégustations de nourriture, beaucoup de choses font obstacle entre Amy, Chris et leur « heureux pour toujours ». L’émission spéciale suit le couple pendant les semaines précédant leur mariage alors qu’ils se préparent à échanger leurs vœux.

Amy a accepté son ex-mari Matoffre généreuse d’organiser leur mariage à Roloff Farms, mais se marier dans la ferme de votre ex-mari semble s’avérer plus difficile que fructueux.

Son ex construit une nouvelle grange à côté de l’endroit où ils célébreront leur mariage, et Amy craint que cela ne soit pas terminé à temps. On dirait que TLC aurait dû appeler Ébrécher et Joanna gagne pour aider avec cette tige de fixateur.