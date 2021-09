Entrez dans l’expérience de concert VR de Simulation

Crédit photo : Stageverse

Stageverse propose une nouvelle expérience de concert Muse VR pour que les fans revivent leur tournée 2019.

Stageverse est un créateur de lieux virtuels 3D et d’expériences interactives. La bêta ouverte de ‘Muse: Enter the Simulation a commencé cette semaine dans l’application Stageverse – disponible sur iOS, Android et Oculus.

L’expérience de concert Muse VR est une recréation du concert du groupe en juillet 2019 au stade Wanda de Madrid. Les utilisateurs assistent au concert sous forme d’avatar, immergés dans une vue à 360 degrés du concert, avec 16 points de vue disponibles. D’autres fonctionnalités comme l’accès aux coulisses sont également disponibles. Les avatars portent des tenues de Muse et de la maison de couture de luxe Balmain Paris.

« La théorie de la simulation a toujours consisté à créer des expériences qui redéfinissent le rôle humain dans la programmation et la technologie », déclare Matt Bellamy, leader de Muse. “Nous avons hâte que nos fans puissent vraiment s’immerger dans notre monde de la théorie de la simulation et profiter pleinement de tout ce que l’expérience Stageverse offrira.”

Stageverse a été fondée en 2017 par le PDG Tim Ricker et la directrice de l’exploitation Claire Siedler. L’entreprise se concentre sur la création de lieux où « votre identité et votre culture numériques peuvent vivre et prospérer ». Ricker dit qu’il pense que l’économie et le marché NFT seront la prochaine entreprise annoncée pour l’entreprise.

Stageverse a levé 7,5 millions de dollars de financement à ce jour auprès d’investisseurs tels qu’Alan Breed, Matt Virtue, Tom Murphy, Bill Harrison et d’autres. Le directeur créatif de Balmain, Olivier Rousteing, affirme que la conception pour les mondes virtuels est la prochaine frontière.

“Travailler avec Muse et Stageverse nous aide à briser les frontières tout en poursuivant la longue association de cette maison avec de grandes performances et des musiciens talentueux”, a déclaré Rousteing. Les débuts de Stageverse incluent également l’ouverture de Center Stage, une «galerie à plusieurs niveaux, un hub et un espace de réunion» permettant aux fans virtuels d’interagir avec la musique et l’art. L’ouverture de cette exposition interactive aura lieu plus tard en octobre.

“Nous avons vu le métaverse attirer beaucoup d’attention récemment, et Stageverse sera sans aucun doute un acteur important dans l’espace”, a déclaré l’investisseur Alan Breed, président d’Edgewood Capital. “Ils ont une équipe et un produit de premier ordre qui conduiront à changer fondamentalement la façon dont les gens vivent leur vie numérique et investissent dans leur identité numérique.”