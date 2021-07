Entrez dans l’histoire, assurez-vous que Taimur, Aurangzeb et Babur ne soient pas nés de nouveau, déclare le porte-parole du BJP Haryana

in

Le chef de Karni Sena a également ciblé l’acteur Saif Ali Khan sur la question du djihad amoureux. (Photo expresse)

Dans une remarque qui peut déclencher une controverse, le porte-parole de l’Haryana BJP et chef de Karni Sena, Suraj Pal Amu, a appelé un mahapanchayat à Pataudi sur la question du « jihad d’amour » et les a exhortés à « faire l’histoire et s’assurer qu’aucun Taimur, Aurangzeb, Babur et Les Humayun sont nés de nouveau ».

« Si vous voulez faire l’histoire du pays, ne devenez pas l’histoire, faites l’histoire, ni Taimur n’est né, ni Aurangzeb, Babur, Humayun n’est né. Nous sommes 100 crores, et ils sont 20 crores », a déclaré Suraj Pal Amu en hindi.

Le mahapanchayat a discuté de la conversion religieuse, du jihad de l’amour et de la loi pour contrôler la population. Il a dit que des milliers de personnes sont mortes en 1947 et qu’on leur donne des magasins et des maisons. « Il a été découvert à Pataudi que leurs parcs ont commencé à être construits. Déraciner la pierre du parc… quels jeunes sont prêts à déraciner la pierre ? Il a demandé.

Dans une autre remarque, Amu a dit que si l’Inde est notre mère, nous sommes aussi le père du Pakistan. « Ces Pakistanais… nous ne leur donnerons pas nos maisons à louer… retirez-les de ce pays, adoptez cette proposition », a-t-il déclaré.

Il a donné l’exemple de Suraj Pal Singh d’Ujjina affirmant qu’il n’avait pas autorisé la construction d’une mosquée à l’intérieur de son village. « Un jeune me disait qu’à Bhodakalan, un masjid est en construction, encore et encore, ils l’arrêtent, puis il est reconstruit… finissez-le à partir de la fondation », a-t-il déclaré.

Le chef de Karni Sena a également ciblé l’acteur Saif Ali Khan sur la question du djihad amoureux. «Ils disent (il y a) le djihad d’amour à Pataudi, ceux qui ont donné naissance à Taimur sont aussi de Pataudi… alors que nous savons donner du respect, nous voulons aussi demander à la mère de Taimur, assez. Ce djihad d’amour se produit depuis l’époque de Sharmila Tagore, la graine a été semée à Pataudi même, peuple de Pataudi, vous seul le couperez. Arrêtez de les accueillir », a déclaré Amu.

Le BJP a cependant pris ses distances avec la remarque d’Amu en disant qu’il s’agissait de ses commentaires personnels.

Amu Pal Singh a été nommé porte-parole du BJP en 2013. Amu a suscité la controverse avec ses propos. En 2017, il avait annoncé une récompense de 10 crores de roupies pour quiconque pourrait « décapiter » l’actrice Deepika Padukone et le réalisateur Sanjay Leela Bhansali pour les problèmes entourant le film « Padmaavat ».

