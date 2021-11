Entrez en Europe, fuyez le déclin

11/04/2021 à 21h00 CET

Athlétique, avec Yeray, et Cadix se mesurent ce vendredi à San Mamés avec des objectifs diamétralement opposés, celui de se hisser aux positions européennes qui ont fait sourciller cette saison celles de Marcelino García Toral et de fuir les lieux de descendance dans lesquels ceux de Allvaro Cervera.

Dans ces objectifs disparates, les deux parviennent à une rencontre que l’équipe de Cadix a prise l’année précédente, terminant toujours le match avec neuf joueurs dans des séquences opposées et avec des chiffres radicalement différents.

Ainsi, l’Athletic affronte le choc avec une seule défaite et après cinq matchs sans perdre, tandis que Cadix n’a plus gagné depuis sept matchs après sa seule victoire à Vigo.

Aux bons résultats qu’ils ont pour lui à deux points de la place de la Conference League, trois de la Ligue Europa et quatre de la Ligue des Champions, l’équipe de Bilbao ajoute un jeu de plus en plus convaincant qui rend la tâche très difficile à ses rivaux. Surtout pour sa solidité défensive, puisque c’est l’équipe la moins battue en Primera à côté de Séville, avec seulement 7 buts encaissés.

Bien que ce qui manque à l’équipe de Marcelino pour transformer les mérites en points, c’est le succès contre un but contraire par rapport à celui qui génère de nombreuses occasions mais avec un faible pourcentage de réussite.

Cependant, dimanche dans le derby basque à la Reale Arena, Iker Muniain a trouvé un écart entre les trois clubs dans la remise et a réussi, grâce à une erreur d’Alex Remiro, un but qui lui a donné un énorme coup de fouet. et, peut-être, retirer l’épine coincée dans la finale de la Coupe perdue contre le Real en avril.

Après cette énorme joie, avec la fin du match et étant en infériorité numérique, l’Athletic espère continuer ce précieux 1-1 et marquer trois points contre Cadix qui leur permettront de dormir vendredi en Europe.

Cependant, pour ce faire, Marcelino est obligé de reconstruire une équipe avec les pertes des deux centraux titulaires jusqu’à présent dans la ligue, Daniel Viviane, en raison d’une blessure musculaire, et ñigo Martínez, par sanction et avec le récemment réapparu Yeray Álvarez affligé cette semaine d’une autre mésaventure musculaire mais à qui Marcelino s’est avancé comme titulaire pour demain.

L’entraîneur a également annoncé qu’Íñigo Lekue sera l’arrière droit donc Mikel Balenziaga, également récupéré, sera l’arrière gauche.

Avec Lekue, Yeray et Balenziaga sont fixés dans les onze Unai Simón sous les bâtons, Unai Nuñez en défense, Unai Vencedor et Dani García en double pivot et Alex Berenguer, Iker Muniain et Iñaki Williams en attaque.

Pour accompagner ces trois derniers étages, Marcelino a dit que les possibilités de Raúl García et Oihan Sancet sont « à 50% »Bien que lors des derniers matchs, Raúl ait commencé, qui a marqué deux buts.

L’entraîneur asturien ne pourra pas compter sur les blessés Asier Villalibre, Oier Zarraga, Yuri Berchiche et Peru Nolaskoain, ces deux derniers blessés de longue date.

Cadix arrive à San Mamés en forte demande et avec peu de temps pour avoir digéré son dernier nul à la cloche contre Majorque (1-1), mais conscient qu’il doit s’améliorer, notamment en défense, et arrêter l’hémorragie des buts encaissés pour tenter de sortir de la zone de relégation avec son deuxième victoire de la saison.

Le Cadix, avant le dernier avec 9 points, avec trois avantage sur le fond (Getafe) et l’une des places restantes, n’ont remporté qu’un seul match, en septembre dernier contre le Celta (1-2), et espèrent surpasser ce lendemain le premier troisième championnat avec deux victoires et que celui de Vigo n’est pas le seul dans son sac.

Un triomphe à Nuevo San Mamés, où la saison dernière il a fait l’exploit de gagner avec neuf joueurs (0-1) après deux expulsions, ferait franchir à Cadix un pas très important pour tenter de sortir des positions de relégation, dans lesquelles il a été pénalisé pour les tirages au sort pendant deux jours consécutifs.

Ils ont été les têtes et les croix au cours des deux derniers jours, puisque lors de leur dernier déplacement, l’équipe jaune a vu comment Villarreal les a égalés (3-3) dans le temps additionnel d’un match qu’ils avaient gagné. Mais dimanche contre Majorque, c’était l’inverse, sauvant un point avec un penalty en 92 dans un match qui semblait déjà perdu.

Son entraîneur, lvaro Cervera, n’est pas satisfait de la performance de son équipe, qui au cours des six derniers matchs a encaissé plus du double des buts (onze) de ceux qu’il a marqués (cinq), un cycle dans lequel Cadix n’en a ajouté que trois. points sur dix-huit, avec 3 nuls (Villarreal avec un triplet du Hondurien Choco Lozano) et 3 défaites.

Cervera continue avec les victimes des blessés José Mari Martín-Bejarano, Martín Calderón et Jon Ander Garrido, à laquelle s’ajoute celle du milieu de terrain chilien Tomás Alarcon, sanctionné pour accumulation de jaunes, mais récupère la centrale arménienne Varazdat Haroyan, après avoir assumé un match de punition pour la même raison.

Les files d’attente probables

Sportif: Unai Simon ; Lekue, Nuñez, Yeray, Balenziaga ; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain ; Raul García, Iñaki Williams.

Cadix : Ledesma ; Carcelén, Haroyan, Fali, Espino ; Jonsson, Álex Fernández, Chapela, Perea ; Lozano, Negredo.

Arbitre: Santiago Jaime Latre (Comité aragonais).

Stade: San Mamés.

Heure: 21h00