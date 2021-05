Entrez Tim Scott ⋆ .

Il n’y a pas si longtemps, le mot “ bigot ” aurait été défini comme suit: une personne qui détermine son humanité et sa valeur en fonction de la couleur de sa peau, de son sexe ou d’autres traits inhérents, et se comporte en conséquence. Cette définition s’applique parfaitement au Parti démocrate d’aujourd’hui. Les compétences, l’expérience et la compétence d’une personne ne sont pas pertinentes pour les démocrates, alors que la couleur de notre peau, nos organes génitaux et nos préférences sexuelles sont primordiales.

Les démocrates sont l’essence même du sectarisme, mais ils déguisent leurs préjugés en réveil et en signalant la vertu. Et s’il doit être attrayant pour les dirigeants républicains d’envisager de suivre l’exemple des démocrates – élevant ainsi les femmes et les hommes non blancs à des postes de premier plan simplement parce qu’ils sont des femmes et des hommes non blancs – ils doivent résister à la tentation. C’est mauvais pour notre pays, ce serait mauvais pour le parti, et surtout: c’est faux.

Les fonctionnaires et les dirigeants gouvernementaux devraient être choisis ou élus en fonction de leurs capacités, et rien d’autre. Il semble ridicule qu’il faille même le dire, mais les fonctionnaires du gouvernement qui sont responsables de milliards de dollars de contribuables et de la sûreté et de la sécurité de nos citoyens devraient être la personne la plus qualifiée. Période. Lorsqu’une personne a besoin d’une chirurgie à cœur ouvert, choisit-elle le meilleur cardiologue possible ou insiste-t-elle pour dire: «Je veux qu’un homme noir répare mes valves cardiaques?» Quand quelqu’un décide de prendre l’épargne de sa vie et de la confier à un expert, choisit-il le planificateur financier le plus honnête et le plus talentueux, ou dit-il: «Ce type est peut-être vraiment bon, mais je veux qu’une femme le fasse le travail?”

En juin dernier, le candidat de l’époque, Joe Biden, a annoncé sans vergogne qu’il choisirait «une femme de couleur» pour être sa vice-présidente de la vice-présidence; Et il l’a fait. Considérant que 76% de la population américaine est blanche, et en supposant que la moitié des 24% restants sont des hommes, notre vice-président en exercice, l’estimable Kamala Harris, a été sélectionné parmi un bassin de candidats qui, par définition, excluait 88% des la population. Y avait-il des individus parmi ces 88% disqualifiés qui étaient plus qualifiés que Harris, mais qui n’ont même pas été considérés en raison de leur couleur de peau ou de leurs organes reproducteurs?

La stratégie de Biden était le sectarisme, pur et simple. Il n’y a pas d’autre mot à appliquer lorsque les candidats sont ouvertement exclus de l’examen en raison de leur race et de leur sexe. Mais le vice-président Harris n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Alors que l’équipe de transition de Biden commençait à formuler sa liste de candidats au cabinet après l’élection, ils ont ouvertement reconnu que leur concentration ne serait pas sur les qualifications mais sur la diversité. Ils ont promis que l’équipe de Biden serait «plus représentative du peuple américain», ce qui est un code pour «les hommes blancs moins hétéros». Le but n’aurait-il pas dû être de choisir les personnes les plus efficaces? L’ancien maire de South Bend, IN, Pete Buttigieg a été choisi par Biden pour être secrétaire aux transports, et les points de discussion de l’administration, ainsi que le curriculum vitae de Buttigieg, ont clairement montré que son homosexualité était le principal, sinon le qualificatif solitaire.

Les républicains, au contraire, que ce soit dans l’isoloir ou dans des positions de pouvoir du parti, ont tendance à se concentrer uniquement sur le mérite, ce qui n’exclut pas les hommes blancs hétérosexuels, naturellement. Certaines des étoiles montantes les plus rapides du GOP sont souvent membres de cette catégorie, et 2021 ne fait pas exception. Ron DeSantis, Tom Cotton et Dan Crenshaw viennent rapidement à l’esprit, ainsi que des piliers plus établis tels que Mike Pence et Jim Jordan. Mais les républicains voient de plus en plus les femmes et les minorités émerger en tant que leaders potentiels du parti, et le représentant Tim Scott (R-SC), un homme noir, pourrait être le prochain.

Le GOP a eu des femmes fortes et des minorités se disputant le leadership dans un passé récent. Le Dr Ben Carson, Carly Fiorina et le regretté Herman Cain ont tous été considérés comme des pionniers de la présidence à un moment donné, mais seulement temporairement. L’ancien gouverneur de la Caroline du Sud et ambassadeur des Nations Unies, Nikki Haley, qui est à la fois une minorité et une femme, est considéré par beaucoup comme un futur candidat à la présidentielle probable, et peut-être même un favori. Si nous incluons le sénateur Marco Rubio (R-FL) et le sénateur Ted Cruz (R-TX), qui sont tous deux hispaniques même si les démocrates essaient de faire semblant de ne pas l’être, il y a beaucoup de candidats minoritaires à passer devant le Parti républicain, et chacun d’entre eux y arriverait grâce à ses capacités, et rien d’autre. Après les récentes attaques contre le sénateur Scott, cependant, et ses réactions intrépides à ces attaques, il doit être ajouté à cette liste, et peut en effet être au sommet ou presque.

Tim Scott n’a pas certaines des qualités de ses prédécesseurs et contemporains. Il vient d’une famille militaire et il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences de la Charleston Southern University. Le Dr Carson, quant à lui, est diplômé de Yale et de la faculté de médecine de l’Université du Michigan, et est l’un des médecins les plus brillants et les plus respectés au monde. Tim Scott a été un homme d’affaires prospère en tant que propriétaire de sa propre agence d’assurance, tandis qu’Herman Cain a atteint le sommet de l’industrie, devenant un président et chef de la direction d’une grande entreprise. De plus, Rubio, Cruz et Haley peuvent tous avoir des références plus impressionnantes que Scott dans certains aspects de leur carrière, mais Tim Scott est toujours impressionnant; et sa personnalité peut être ce qui le sépare finalement des autres.

Herman Cain était grégaire, spirituel et charmant. Et bien que Scott puisse manquer de charisme extérieur de Cain, étant plus réservé et calculateur, le sénateur est extrêmement sympathique. Il apparaît comme raisonnable et logique, et extrêmement poli. Scott a aussi quelque chose que Cain, Carson et Fiorina n’ont jamais eu: l’expérience de Washington. Scott siège au Congrès depuis plus de dix ans maintenant, et a été très productif, y compris sa loi sur la justice proposée mais sabordée, traitant de la réforme de la police de l’année dernière, et un bilan de vote toujours conservateur. Mais la caractéristique qui pourrait faire la différence pour Tim Scott est son courage.

La réfutation habituelle du parti d’opposition à la suite d’un discours présidentiel à une session conjointe du Congrès est normalement attribuée à un membre prometteur du Congrès, qui peut de préférence ajouter du contexte aux questions urgentes du jour. Tel était le cas de la réfutation du sénateur Scott la semaine dernière au discours pathétique du président Biden. En tant qu’homme noir, Scott peut parler d’expérience en matière de racisme, alors que Biden ne peut que faire semblant. Les démocrates prétendent souhaiter des réformes de la police américaine, mais ne font pas grand-chose pour rendre ces réformes efficaces ou même une réalité; Tim Scott a en fait rédigé un projet de loi qui a été obstrué par les démocrates. Scott était un choix évident pour gérer la réfutation, mais Scott a également nouveau le contrecoup qu’il recevrait. Mais il est allé de l’avant et l’a fait quand même.

Les attaques racistes contre Scott à la suite de son discours à la nation mercredi dernier étaient prévisibles, mais néanmoins inquiétantes. Le hashtag #UncleTim a été autorisé à faire des tendances sur Twitter pendant des heures. L’analyste de CNN, Van Jones, a qualifié la réponse de Scott de «absurde». Le commentateur MSNBC Tiffany Cross a qualifié Scott de «jeton» et de «clown». Et l’animatrice de The View, Joy Behar, une femme blanche avec un QI seulement une fraction de celui de Scott, a inexplicablement parlé à Scott de «la différence entre un pays raciste et le racisme systémique». Les agressions étaient vicieuses, viles et implacables, en particulier de la part de camarades noirs. Scott est un gars intelligent qui savait ce qui l’attendait, et pour ceux qui ne sont pas noirs, nous ne pouvons pas comprendre le courage qu’il a fallu pour qu’il se tienne là et le prenne. Ce type de nerf est une qualité de leadership qui ne peut pas être enseignée, vous l’avez ou vous ne l’avez pas; et Scott l’a.

Les démocrates ont peut-être rejeté le concept de méritocratie, mais les républicains doivent persister. S’ils le font, et s’ils continuent à se concentrer sur les capacités des individus tout en s’efforçant simultanément d’attirer et de développer des candidats minoritaires sur la base de principes conservateurs, les républicains feront en effet une telle personne monter au sommet du parti. Nous aurons une femme, ou un homme noir, ou un hispanique au sommet du parti dans un avenir pas trop lointain. Cette personne sera-t-elle le sénateur Tim Scott? Peut-être peut-être pas. Mais nous savons que lorsque cela se produit – lorsqu’une minorité ou une femme dirige le Parti républicain – contrairement à nos amis du Parti démocrate, ce chef aura gagné sa place. Il ou elle méritera leur position et, plus important encore, ils seront prêts à être un leader efficace.

