Peu d’actions peuvent être en baisse de 80 % par rapport à leur sommet annuel et encore en hausse de 250 %. Mais une action Reddit le peut. Et, aujourd’hui, nous allons bavarder à propos d’un appelé Marques Nues (NASDAQ :NAKD). C’est une entreprise de vente au détail, mais pour l’instant, presque rien de tout cela n’a d’importance. […] More