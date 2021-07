Enuff Z’nuff sortira des démos vintage des années 80 dans un nouveau coffret ‘Never Enuff’

Du caveau du bassiste Puce Z’Nuff et chanteur Donnie Vie vient ce trésor longtemps enfoui des démos du début des années 80 qui racontent la naissance même des glam rockers mélodiques ENUFF Z’NUFF. “Never Enuff – Raretés & Démos”, dont la sortie est officiellement prévue le 27 août, présente des enregistrements en studio de haute qualité composés entièrement de matériel original inédit écrit par Z’Nuff et Vie alors qu’ils perfectionnaient leur art de la chanson dans les années qui ont précédé leur 1989 Records de l’Atlantique premier album éponyme, qui comprenait les énormes singles à succès “Nouvelle chose” et “Vole haut Michelle”. Tous les éléments du groupe étaient présents à ces débuts — LES BEATLES-les mélodies esques, les harmonies dynamiques et l’énergie de bien-être et d’ambiance hippie – qui ont tous servi à faire ENUFF Z’NUFF l’un des actes les plus durables à émerger de l’explosion du glam metal. Il suffit d’écouter le rocker mélodique “Au revoir l’amour” que le groupe partage aujourd’hui sur les plateformes numériques. Non, ce n’est pas une reprise de LES FRÈRES TOUJOURS‘ chanson bien connue mais sa mélodie est tout aussi effervescente et inoubliable, et mais un avant-goût des choses à venir.

le “Jamais Enuff” La boîte est disponible dans les deux formats physiques, soit en coffret 3CD, soit en coffret vinyle 4LP avec un vinyle de couleur psychédélique spectaculaire. Les deux formats comprennent un livret de luxe contenant de nombreuses photos rares et inédites du groupe, dont beaucoup ont été prises par le photographe vétéran Paul Natkin, ainsi que des photos soumises par des fans au fil des ans. Les notes de couverture du livret ont été rédigées par Z’Nuff et Vie eux-mêmes, partageant des détails sur leurs premiers combats pour se faire un nom, définir et affiner le son du groupe et survivre à leur jeunesse acharnée à faire la fête.

Liste des pistes :

Disque 1 : Le sous-sol de McNulty

01. Au revoir l’amour



02. je n’oublierai pas



03. Dis que ce n’est pas le cas



04. Fille folle



05. Larmes loin



06. Nouvelle nuit ce soir



07. Juste ce que vous voulez



08. L’amour dans votre esprit



09. Je veux que tu reviennes



dix. Ne jamais te laisser partir



11. Tout le monde dit non



12. Je ne peux pas me remettre de toi

Disque 2 : Rue des Prairies

01. Temporairement déconnecté



02. La chose réelle



03. Numéro un



04. Plus haute



05. Assez c’est assez



06. Pourquoi faut-il que cela se termine



07. Million de miles



08. Misère



09. Histoire de soldat



dix. Valentin



11. jeté dans mon visage



12. Peut-être un jour



13. Tomber amoureux



14. Vas-tu te souvenir



15. 1, 2, 3

Disque 3 : Tours de Longwood

01. Nuit folle



02. Amoureux encore



03. Ailleurs pour moi



04. Aider



05. Holdin’ Out 4 de plus



06. Hier est parti



07. Comment ça se sent



08. ça ne me dérange pas



09. Tellement bien



dix. Le rire de Cupidon



11. Tara Nichole



12. Pas de fille à moi



13. Regardez ce que vous faites

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).