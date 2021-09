Enuff Z’nuff va sortir l’album de reprises de “Hardrock Nite”

ENUFF Z’NUFFle penchant pour le légendaire groupe de rock ‘n roll LES BEATLES a été plus que bien documenté au fil des ans. Le groupe, désormais dirigé par le co-fondateur Puce Z’Nuff, a finalement décidé de se lancer dans ce fandom et a annoncé la sortie de “Hardrock Nite d’Enuff Z’Nuff”, un album de reprises de certains de leurs favoris BEATLES chansons ainsi que des chansons de BEATLES‘ les membres post-BEATLES bandes. L’album sortira le 12 novembre. Les fans peuvent avoir leur premier aperçu de la musique de l’album avec la sortie de “Dinde Froide” (Couverture PLASTIQUE ONO BAND).

Au “Hardrock Nite d’Enuff Z’Nuff”, le groupe propose sa réinterprétation de morceaux du répertoire des musiciens de Liverpool de renommée mondiale sans samples, sans synthétiseurs, sans magiciens derrière le rideau, juste quatre chats en studio rendant hommage à leurs héros. “Hardrock Nite d’Enuff Z’Nuff” est une Cadillac Escalade colorée roulant à 100 mph sur l’autoroute sans règles ni réglementation et vivant juste le rêve.

Lorsque le groupe a émergé pour la première fois sur la scène plus large, ENUFF Z’NUFF a été acclamé comme “Next Big Thing” du rock. C’étaient des princes du power-pop vêtus de glam-metal et décrits à juste titre comme LES BEATLES et ASTUCE PAS CHER combinés et réinventés pour le paysage musical du hard rock américain de la fin des années 1980. Les fans de longue date du groupe ont aspiré, supplié et souhaité une BEATLES reprises de l’album du groupe et maintenant, enfin, ENUFF Z’NUFF rendre hommage à leur inspiration principale et à leurs héros musicaux avec “Hardrock Nite d’Enuff Z’Nuff” à leur manière inimitable et rock.

Maintenant centré sur le bassiste et le chanteur Puce Z’nuff, ENUFF Z’NUFF livre toujours la power pop brevetée du groupe mélangée à des styles hard rock. Formé à l’origine en 1984 à Chicago, dans l’Illinois, le groupe a connu une grande percée en 1989 lorsqu’il a signé avec Atco/Records de l’Atlantique. Membres fondateurs Puce Z’Nuff et Donnie Vie ont été rejoints par le guitariste Derek Frigo et batteur Vikki Foxx et ils ont commencé à travailler sur leur premier label majeur. L’album éponyme a été un succès monstre et a engendré deux singles à feuilles persistantes, “Nouvelle chose” et “Vole haut Michelle”. Les deux ont reçu une diffusion constante à la radio et une forte rotation sur MTV, passant plus de 60 semaines dans le Top 10. 1991 a vu le groupe sortir son deuxième album, “Force”. L’album avait plus d’une connotation hard rock et a maintenu le succès obtenu sur le premier album. Le groupe a fait des apparitions à la télévision et à la radio dans des groupes comme “David Letterman” et “Howard Stern” et figurait dans Pierre roulante‘s Hot Issue en tant que “The Next Big Thing”. Le groupe a persévéré dans les nouveaux climats musicaux des années 90 et a depuis sorti plus d’une douzaine de disques en studio.

“Hardrock Nite d’Enuff Z’Nuff” liste des pistes :

01. Visite Mystère Magique



02. Dinde Froide



03. Eleanor Rigby



04. Vivre et laisser mourir



05. chère Prudence



06. Helter Skelter



07. Jet



08. Révolution



09. Retour dans l’USSR



dix. Avec un peu d’aide de mes amis

ENUFF Z’NUFF est:

Puce Z’Nuff – Voix, basse Fender et guitare électrique



Tony Fennell – Guitare rythmique et lead, vox, claviers et cordes



Tory Stoffregen – Guitare solo, slide



Daniel Benjamin Colline – Batterie & Percussions



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).