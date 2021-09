Enveloppez-vous dans ces gros pulls Twin Peaks et oubliez la crise climatique

Écoutez, c’est septembre. C’est le week-end de la fête du travail. Les enfants sont de retour à l’école (ou sous une forme hybride selon la rigueur des protocoles Covid de votre comté). L’automne approche à grands pas. Et pourtant à Los Angeles – où je suis – il fait quatre-vingt-quinze degrés. Et c’est comme ça depuis avril. J’aspire à l’automne. Avec chaque fibre de mon être. Tout ce que je veux faire, c’est me promener dans un pull épais en tricot torsadé avec un café chaud à la main pendant qu’un vent froid fouette le brouillard et part dans une égale mesure. Mais, si vous avez fait défiler le destin comme je l’ai fait, vous savez qu’avec notre crise climatique de plus en plus grave qui se profile, des choses comme les «saisons» et les «climats tempérés» deviennent rapidement une chose du passé.

Mais oublions ça pour le moment et rêvons de porter les luxueux pulls du début des années 90 de Twin Peaks ! Nous ferons notre propre automne!

La Lucie

Pour ceux qui veulent un imprimé audacieux et original pour correspondre à leur personnalité audacieuse et originale !

La Josie

Pour la femme dandy avec un empire à régner !

La Catherine

Pour la reine du drame qui aime comploter et comploter presque autant qu’elle aime faire une entrée !

Le Rouleur

Pour les jolis garçons qui commencent à fêter Halloween en septembre.

La dame de la bûche

Ma bûche a quelque chose à vous dire et ce quelque chose est « cosy ! »

L’Audrey

Pour les fauteurs de troubles qui veulent bien paraître tout en commettant des crimes.

Le Lion

Pour les fauteurs de troubles qui ne veulent PAS bien paraître tout en commettant des crimes.

Et enfin,

La Donna

Pour nos bébés emo qui finissent toujours dans des triangles amoureux compliqués.

(via, image : ABC)

