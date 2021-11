Envie d’ailes de poulet ? Maintenant, vous pouvez essayer DJ Khaled

Selena Gomez et sa tolérance aux épicés 0:57

New York (CNN Business) – Si vous avez toujours rêvé d’acheter des ailes de poulet DJ Khaled, maintenant la chance vous sourit.

L’artiste musical, dont les entreprises commerciales vont d’un accord avec Weight Watchers à une tentative de vente de meubles en or, lance une marque virtuelle d’ailes de poulet appelée Another Wing en association avec la marque de cuisine Reef.

À partir de jeudi, les fans de Buffalo Wing et de Khaled pourront commander Another Wing sur Grubhub, Uber Eats, DoorDash et d’autres plateformes de livraison. Khaled a déclaré à Bloomberg dans une interview par e-mail que les livraisons d’eau par jet ski seraient également possibles. « Nous allons livrer par mer, avec des jet-skis offrant la livraison à côté du navire », a-t-il déclaré.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Khaled a déclaré que la marque sera lancée dans les grandes villes du monde, dont New York, Los Angeles, Dubaï et Londres.

« Commandez une autre aile. Et une autre. Et une autre », dit Khaled dans la vidéo, dans laquelle il est assis derrière une table chargée d’ailes de poulet, de gaufres frites et de rondelles d’oignon. « Parce qu’une aile n’est jamais assez. » La marque est disponible dans plus de 30 villes, selon Reef.

Au menu, des ailes désossées et désossées dans diverses sauces, telles que You Loyal! Poivre au citron (plus piquant), Un Un Un Un Believable Buffalo (plus piquant) et Miel ! Chéri! Miel chaud (le plus épicé). Les plats d’accompagnement comprennent toutes sortes de frites, plus du céleri supplémentaire, et pour le dessert, il y a des biscuits aux pépites de chocolat.

Les ailes ont été un produit très populaire pendant la pandémie, lorsque les gens avaient envie d’un aliment réconfortant qui résisterait bien à la livraison. Avec Another Wing, Khaled emboîte le pas à des entreprises telles que la société mère de Chili, Brinker International et Applebee’s, qui ont lancé leurs propres marques d’ailes virtuelles.

Reef, qui s’est associé à Wendy’s et à d’autres marques alimentaires, a également tendance à faire appel à une célébrité pour aider à renforcer ses marques.

Les ventes de McDonald’s ont été stimulées par sa plate-forme de restauration de célébrités, qui a récemment conclu un accord avec Mariah Carey. Popeyes a récemment lancé une sauce piquante avec Megan Thee Stallion, et Burger King a sa propre vision des dîners de célébrités.