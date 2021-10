Envie de contracter un prêt immobilier en cette période des fêtes ? Découvrez les taux d’intérêt les plus bas

Les emprunteurs existants de prêts immobiliers peuvent également profiter de ce régime de taux d’intérêt bas et se tourner vers des banques offrant des taux plus bas.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers affichent une tendance à un plus bas historique avec des taux commençant à aussi bas que 6,4 %. La décision de la Reserve Bank of India de suspendre les taux directeurs depuis plus d’un an a également contribué à l’offre de taux concessionnels aux clients. En effet, de nombreuses banques ont comparé leurs taux débiteurs au taux repo de la RBI après octobre 2019. Les banques qui n’ont pas lié leurs taux débiteurs aux taux repo proposent également des taux bas pour rester compétitives.

En outre, de nombreuses banques à travers le pays ont également lancé des offres de prêt immobilier pour les fêtes de fin d’année pour attirer les emprunteurs potentiels. De nombreuses banques populaires des secteurs privé et public proposent également d’autres offres festives, telles que la suppression des frais de traitement ou la suppression de la distinction des taux pour les salariés et les non-salariés. C’est donc le moment idéal pour opter pour un prêt immobilier.

Les emprunteurs existants de prêts immobiliers peuvent également profiter de ce régime de taux d’intérêt bas et se tourner vers des banques offrant des taux plus bas. Cela dit, il est important de noter que les banques ont lié leurs offres festives au profil de crédit d’un emprunteur. Ainsi, si votre pointage de crédit est inférieur à 650, vous aurez peut-être du mal à obtenir un prêt. Par exemple, une importante banque du secteur public a annoncé que les emprunteurs dont la cote de crédit est supérieure à 800 peuvent obtenir des prêts immobiliers à un taux d’intérêt de 6,7%, selon BankBazaar.

Plus de 20 banques et sociétés de financement du logement proposent actuellement des prêts inférieurs à 7 %. Ainsi, si vous envisagez de contracter un prêt immobilier, c’est le moment propice pour franchir le pas. Mais n’oubliez pas d’avoir un plan de remboursement en place pour éviter tout stress financier plus tard.

Si vous gérez déjà un prêt immobilier et que vous êtes dans la première phase du mandat, vous pouvez envisager de refinancer et de passer à un taux inférieur pour réduire votre charge de paiement des intérêts. Mais avant de le faire, faites vos calculs sur les économies finales car le refinancement s’accompagne d’un ensemble de coûts tels que les frais de saisie, les frais d’acte d’hypothèque, les frais de traitement, etc.

Si vous envisagez de contracter un prêt immobilier, le tableau ci-dessous fournit une liste de banques et de sociétés de financement du logement – y compris SBI, HDFC, ICICI Bank, Axis Bank, PNB et LIC HFC – qui offrent des prêts immobiliers inférieurs à 7 % pour le montant sous Rs 30 lakh.

Veuillez noter que le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction de votre âge, sexe, revenu, cote de crédit, montant du prêt, valeur de la propriété, ratio LTV ou toute autre condition stipulée par votre prêteur.

Les banques et les HFC offrent actuellement les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts immobiliers de moins de Rs 30 Lakh

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt qui varient en fonction des durées d’occupation ou des cotes de crédit dans le montant du prêt spécifié sont indiqués sous forme de fourchette, et les banques ont été répertoriées par ordre croissant en fonction de leurs taux de prêt immobilier actuels pour les prêts inférieurs à 30 lakh Rs. Données extraites des sites Web des banques respectives le 22 octobre 2021. * Y compris le taux de transfert de solde ^ Y compris la concession pour le titulaire du compte de salaire dans la même banque

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

