Envie de faire un film ? Obtenez un OnePlus

Faire un film – un long métrage à proprement parler, pas une vidéo pour YouTube ou un autre réseau social – est généralement considéré comme une tâche hautement spécialisée. Vous avez besoin de spécialistes qui savent manier les caméras de tournage. Enfin, vous avez besoin des caméras elles-mêmes – des appareils souvent gros, encombrants, compliqués et gourmands en énergie. Ou peut-être pourriez-vous simplement trouver les bonnes personnes et leur donner un OnePlus et leur dire d’aller faire un film.

Cela semble scandaleux ? Cela ressemble à ce que ferait une certaine marque Never Settling. En fait, c’est exactement ce qui s’est passé récemment. Andolan Production du cinéaste de renom Vikramaditya Motwane a sorti son dernier long métrage « 2024 » sur Disney + Hotstar il y a quelques jours. Le film est basé à Mumbai dans un avenir proche – 2024, pour être exact – et raconte comment quatre jeunes qui ont grandi dans un orphelinat à Dharavi, luttent pour leur survie au milieu d’une pandémie. C’est un thriller, avec une action à indice d’octane élevé dans toutes sortes de conditions d’éclairage, du plein jour à la nuit et mettant en vedette une grande variété de lieux et d’acteurs.

Il faudrait des appareils photo très spéciaux pour capturer autant de choses et les présenter dans des couleurs et des détails aussi époustouflants à un public mondial. Eh bien, de telles caméras ont bien été utilisées – le film a été tourné sur un OnePlus 9 Pro ! Oui, l’intégralité du film était en fait sur le téléphone et est le premier long métrage à faire partie de l’initiative emblématique « Shot on OnePlus » de la marque.

À bien y penser, cela ne devrait en fait pas être une surprise. Après tout, le OnePlus 9 Pro est livré avec l’un des meilleurs appareils photo du marché – sa caméra quadruple installée à l’arrière comprend un capteur phare Sony IMX789 de 48 mégapixels avec double ISO natif et PDAF omnidirectionnel, pour des couleurs et des détails incroyables ; un capteur Sony IMX766 ultra-large de 50 mégapixels pour une perspective plus large ; un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3,3x avec PDAF et OIS pour zoomer sur l’action, sans compromettre la qualité de l’image ; et même un capteur monochrome de 2 mégapixels pour visualiser des scènes en noir et blanc sans couleurs pour vous distraire. Vikramaditya Motwane, directeur d’Andolan Films, a déclaré : « J’ai toujours été intéressé par l’utilisation des dernières technologies et ce film est une histoire où l’utilisation du nouvel appareil OnePlus s’intègre parfaitement », et les résultats lui donnent raison.

Le OnePlus 9 Pro est livré avec le tout premier système d’appareil photo Hasselblad pour mobile, et il offre des couleurs incroyablement réalistes grâce à l’étalonnage naturel des couleurs de OnePlus et Hasselblad. Ceux-ci sont à l’origine de la multitude de détails et de la plage dynamique élevée que vous pouvez voir en « 2024 ». La prise en charge par le téléphone de la vidéo hyperréaliste 8K 30 ips, l’enregistrement vidéo HDR supérieur, la stabilisation d’image intégrée et la prise en charge de la capture 4K à 120 images par seconde, ont assuré une vidéo de haute qualité dans diverses conditions. Des vitesses de mise au point ultra rapides signifiaient que même les scènes remplies d’action non-stop ne seraient pas floues, tandis que la capacité de l’appareil photo à obtenir 64 fois plus d’informations sur les couleurs garantissait des images plus nettes et sans bruit, que ce soit de jour comme de nuit, ainsi qu’une plage dynamique plus élevée pour la prise de vue différentes scènes du film. Lorsqu’il faisait vraiment noir, le Nightscape Video 2.0 avancé sur le OnePlus 9 Pro livrait toujours des vidéos lumineuses et détaillées. Même les scènes avec un contraste élevé sont superbement sorties, grâce à la prise en charge du téléphone pour le DOL-HDR.

Toutes les prises de vue, quelle que soit la fréquence d’images ou les résolutions, se déroulent avec une douceur de beurre sur le OnePlus 9 Pro, grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 888 super puissant, couplé à une RAM et un stockage rapides (le téléphone est livré avec 8 Go/ 128 Go et variantes 12 Go / 256 Go). Le grand écran AMOLED fluide et incurvé de 6,7 pouces avec une résolution quad HD et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est non seulement idéal comme viseur de caméra, mais également idéal pour visionner des séquences et même effectuer des modifications rapides si nécessaire. L’application de l’appareil photo elle-même est incroyablement simple à utiliser, tout comme le téléphone lui-même, grâce à OxygenOS sans encombrement de OnePlus. Il continue également à fonctionner confortablement pendant longtemps, grâce à un 4500 mAh, qui prend en charge Warp Charge, avec ou sans fil, et peut recharger le téléphone en moins d’une heure. Complétez cela avec une résistance à la poussière et à l’eau et il est facile de comprendre pourquoi le OnePlus 9 Pro est parfait pour les cinéastes.

2024 prouve que les cinéastes en herbe et les artistes créatifs n’ont pas besoin de se contenter des caméras traditionnelles lorsqu’il s’agit de réaliser des longs métrages. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de leur créativité et d’un excellent smartphone pour le capturer et l’exécuter. Un téléphone comme le OnePlus 9 Pro. Les longs métrages peuvent être tournés sur un OnePlus. Il suffit de demander à Vikramaditya Motwane

« 2024 » est désormais diffusé sur Disney + Hotstar India à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez voir une bande annonce du film ici.

