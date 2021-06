Envie de Hermès Birkin pas cher ? Jetez un œil à la vente aux enchères judiciaire d’Alibaba – WWD

REGARDEZ ICI : A la recherche des rares sacs Hermès Birkin et Kelly ? En plus de parcourir les plateformes de revente et les boutiques vintage, jetez peut-être un coup d’œil au site d’enchères judiciaires d’Alibaba, Sifa Paimai, si vous ne vous souciez pas de l’identité des anciens propriétaires.

Le site d’enchères du géant chinois du commerce électronique, qui a été introduit en 2012, répertorie un large éventail d’articles confisqués de ceux qui ont enfreint la loi, le plus souvent la contrebande, ou ont déposé le bilan dans le pays. Vous pouvez acheter des droits de péage sur les autoroutes pour plus de 1,6 milliard de dollars, des meubles anciens d’une valeur de plus de 300 millions de dollars, des actions de sociétés à divers prix ou simplement un masseur de cou pour 50 $.

Le site propose également un secteur du luxe qui met en valeur les propriétés de luxe, la haute joaillerie, les montres de collection et les sacs rares.

Les ventes aux enchères sont généralement organisées par le tribunal, les postes de police locaux ou les douanes. Les articles répertoriés sur le site sont généralement authentifiés, mais il ne détient aucune responsabilité légale si l’article s’avère être faux après les transactions.

Hermès est l’une des marques les plus appréciées du site, avec plus de 1 200 références. Beaucoup d’entre eux sont des sacs Birkin et Kelly dans des coloris rares ou des peaux exotiques, ainsi que des pièces de prêt-à-porter et des accessoires de mode.

Un crocodile blanc Himalayan Birkin a été vendu pour 413 000 renminbi, soit 63 720 $, en novembre dernier. Le même sac a été vendu pour 100 800 livres, soit 139 944 $ au taux de change actuel, chez Sotheby’s en 2019. Une version en diamant de ce sac a été vendue pour 379 261 $ en 2017, établissant le record du sac le plus cher au monde.

Plus tôt ce mois-ci, un Kelly 32 en cuir d’autruche tricolore a été vendu aux enchères pour 126 000 renminbi, soit 19 440 $, après 69 tours d’enchères. En comparaison, un Birkin du même coloris et du même matériau a été vendu pour 437 500 dollars de Hong Kong, soit 56 329 $ au taux de change actuel, en 2015 chez Christie’s.

Un portefeuille long Constance en cuir de crocodile gris de la marque s’est adjugé 40 000 renminbi, soit 6 171 dollars, fin mai. Un style similaire dans la boutique en ligne Hermès est proposé au prix de 15 200 $.

En mars dernier, de nombreuses tenues de créateurs pour hommes, dont huit chemises Hermès, 11 de Dolce & Gabbana et plusieurs autres pièces de Dior, Louis Vuitton et Giorgio Armani ont été vendues par la police de Hangzhou pour 67 751 renminbi, soit 10 452 $. après 301 tours d’enchères.

Du côté plus abordable, une cravate rose Hermès a été vendue pour 901 renminbi, soit 139 $, en avril. L’article a fait l’objet d’une enchère cinq fois.

