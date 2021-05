Envie de jab Covid à Moscou? Comment le vaccin Vacay transforme le tourisme à l’époque de Corona

Saint-Marin, un petit pays européen, a autorisé la semaine dernière un groupe de quatre Lettons à devenir ses premiers touristes vaccinés

Tourisme vaccinal: Récemment, des rapports ont révélé qu’un voyagiste situé à Dubaï proposait un voyage à forfait allant de Delhi à Moscou pour Rs 1,3 lakh, qui couvrirait une visite de 24 jours comprenant deux prises de Spoutnik V, le vaccin COVID-19 développé par la Russie. La tournée a également déclaré que dans les 20 jours entre les deux doses, les touristes auraient la possibilité de visiter plusieurs endroits à travers le pays. Le package était disponible sur le site Web Arabian Nights Tours, mais peu de temps après la publication des rapports, il a disparu, selon un rapport publié par IE.

Consultez les mises à jour en direct sur le coronavirus ici

Une agence de voyages à Delhi a également emboîté le pas, affirmant qu’elle envisageait d’offrir un tel paquet de vaccins à la Russie, alors même que plusieurs contraintes officielles doivent être réglées, comme les vols opérant entre l’Inde et la Russie, ainsi que la question des visas. Alors que certains voyagistes espèrent peut-être offrir des forfaits similaires, le rapport cite Subhash Goyal, membre senior de l’Association indienne des voyagistes (IATO), disant que ces forfaits ne sont pas possibles actuellement en raison des restrictions imposées par plusieurs pays aux voyageurs en provenance d’Inde. la deuxième vague de coronavirus. Mais Goyal a ajouté que de tels packages peuvent être envisagés par les opérateurs lors de l’assouplissement de ces restrictions.

Le tourisme vaccinal expliqué

Saint-Marin, un petit pays européen, a autorisé la semaine dernière un groupe de quatre Lettons comme premiers touristes vaccinés, après le groupe pendant 26 heures dans une camionnette à atteindre le pays. Le groupe est devenu le premier à utiliser le forfait vacances vaccin Spoutnik V offert par le pays. De plus, si l’on en croit les rapports, la Russie ainsi que les Maldives semblent également développer des programmes qui permettraient aux touristes de l’étranger de se faire vacciner tout en visitant les pays respectifs. Maintenant, des programmes similaires semblent également faire surface aux États-Unis.

En Inde, l’expression “ tourisme des vaccins ” est apparue et a été rattrapée fin 2020 après que plusieurs agences de voyages auraient proposé des voyages organisés aux États-Unis et y offraient également des doses de vaccins.

En dehors de cela, des rapports ont également indiqué que les Sud-Africains se rendaient au Zimbabwe, tandis que les Sud-Américains et les Canadiens se rendaient aux États-Unis pour se faire vacciner. De nombreuses agences de voyages en Europe cherchent également à proposer des voyages à forfait en Russie pour les prises de vue Spoutnik V.

Les Indiens et le tourisme vaccinal

Pendant ce temps, le rapport d’IE a cité le ministre du Tourisme de l’Union, Prahlad Patel, disant que les Indiens pourraient ne pas avoir besoin d’aller ailleurs pour se faire vacciner car tous les citoyens éligibles auraient été vaccinés d’ici la fin de 2021, et à des tarifs raisonnables.

Malgré sa déclaration, les gens sont de plus en plus attirés par le concept de tourisme vaccinal, de nombreuses personnes qui s’étaient rendues à Dubaï juste avant la mise en place de l’interdiction des vols internationaux auraient été vaccinées aux EAU.

Ce concept gagne également en popularité dans les pays où il y a soit une pénurie de vaccins, soit une restriction pour certains groupes de se faire vacciner. Mais il y a très peu de pays qui ne limitent pas les vaccins à leurs citoyens, y compris la Russie, le Zimbabwe, les États-Unis, la Slovaquie, etc., indique le rapport.

Cependant, à l’heure actuelle, les gens peuvent se rendre dans un autre pays et se faire vacciner si le voyage par avion dans ce pays est autorisé.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.