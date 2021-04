Envie de l’esprit de Bintaufa

14/04/2021 à 09h54 CEST

Avec la capacité réduite cette saison, l’esprit semble diminuer, même si l’on sait que ce n’est pas le cas. Au contraire, il est distribué dans de nombreux endroits, autant que dans les foyers d’où chaque match est suivi en streaming, mais l’équipe de Minorque souhaite qu’elle se retrouve à Bintaufa.

Ils ont assumé toutes les limites et, avec la collaboration du Conseil insulaire de Minorque, toutes les mesures ont été mises en œuvre pour sécuriser la fréquentation du pavillon. Le Club attendait l’amélioration de la situation sanitaire et était convaincu que cela se traduirait par une augmentation de la capacité.

Cette extension a permis d’offrir aux fans, partenaires et sponsors l’opportunité de profiter du sport qu’ils aiment et soutiennent, de continuer à renforcer le lien qui les unit et de rêver de poursuivre ce projet sportif et social.

La confiance a été renforcée parce qu’ils croyaient que le rôle du sport en tant que outil de formation, facteur de promouvoir la santé physique et mentale, élément de la cohésion sociale, et aussi comment dynamisant de l’économie insulaire.

La crise sanitaire actuelle a rappelé la nécessité de miser sur un tissu économique plus diversifié, et dans ce pari, les clubs sportifs ont beaucoup à dire en tant qu’entités génératrices de richesse et promoteurs d’autres secteurs qui le font en bonne place.

Pour cette raison, la Hestia Menorca s’adresse au gouvernement et au Consell en présentant ces arguments et en demandant l’extension de la capacité; ont soutenu l’initiative “L’esport est salut, c’est la vie # JustíciaEsportiva& rdquor ;; Oui, ils ont décidé de jouer avec le petit public qu’ils le match contre le Barça B.

Ils ont regardé autour du pavillon avec des yeux tristes pour confirmer qu’ils veulent qu’il soit rempli de monde, que d’autres installations le font aussi, et que le sport retrouve sa place au centre du court qu’est la vie; pour montrer qu’ils peuvent vivre avec Covid-19 en appréciant les choses qui font de nous ce que nous sommes.