Envie de me voir épouse, mère dans les cinq prochaines années : Kangana Ranaut

L’actrice a récemment reçu le Padma Shri du président indien

L’acteur de Bollywood Kangana Ranaut a enfin parlé de sa vie amoureuse, de ses projets pour les cinq prochaines années et plus. Dans sa récente interview au Times Now Summit, on a demandé à l’actrice où elle se voyait dans les cinq prochaines années. À cela, l’acteur de Manikarnika a partagé qu’elle se voit mariée avec des enfants à ce moment-là. L’actrice de 34 ans a poursuivi en disant: « Je veux vraiment me marier et avoir des bébés. »

Elle a ajouté qu’elle voulait se voir comme une mère dans cinq ans, comme une épouse et comme quelqu’un qui participe activement à la vision de la nouvelle Inde. Dans l’interview, on a demandé à l’actrice si elle avait quelqu’un de spécial à qui elle a dit « Oui ». L’actrice est cependant restée muette sur l’homme mystère et a déclaré: « Tout le monde le saura bientôt ».

L’actrice a récemment reçu le Padma Shri du président indien. Partageant une vidéo sur Instagram, l’actrice a écrit : « En tant qu’artiste, j’ai reçu plusieurs prix, distinctions, amour et reconnaissances. Mais pour la première fois, j’ai été récompensé par le gouvernement indien pour avoir été son citoyen loyal, et je suis redevable pour cela. J’ai commencé ma carrière à un jeune âge et n’ai réussi qu’au bout de 8 à 10 ans. Mais au lieu de profiter de ce succès, j’ai commencé à travailler sur certaines choses comme refuser d’approuver des produits équitables, de faire des numéros d’article, de travailler dans des films de grandes maisons de production avec de grands acteurs masculins. J’ai fini par me faire plus d’ennemis que d’argent.

