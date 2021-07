Envie de mettre la main sur un t-shirt Lionel Messi ?

in

Achetez la chemise ici chez nos amis de Breaking T.

Nous aimons tous Lionel Messi et encore plus après qu’il a finalement remporté un trophée avec l’Argentine et remporté la Copa America au Brésil.

Au cas où vous l’auriez manqué (où étiez-vous ?), voici le capitaine qui fait un câlin avec le trophée.

Pour célébrer le génie continu de Messi avec notre communauté, BreakingT a proposé des t-shirts très spéciaux pour célébrer le GOAT.

Donc, si vous aimez ce que vous voyez et que vous souhaitez acheter l’un de ces T-shirts spéciaux, cliquez sur ce lien et offrez à une CHÈVRE une bonne maison.