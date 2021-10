Envie de prier avec le Pape ? Il y a une application pour ça…

L’application « Cliquez pour prier » publiée par le Vatican (.)

Le Vatican a déployé sa dernière application « Click to Pray », offrant une « expérience de prière » numérique améliorée dans un monde en évolution rapide.

L’application comprend désormais un agenda personnel pour aider les utilisateurs à organiser leur temps pour se concentrer sur leur foi.

Dans sa propre mini-version d’un dévoilement de type Silicon Valley, sept responsables de l’Église – dont un cardinal – ont pris part à une conférence de presse pour illustrer ‘Click to Pray 2.0’, la première mise à jour majeure de l’application depuis son lancement en 2016 .

Les journalistes ont vu une vidéo percutante et soignée illustrant les nouvelles fonctions de l’application, y compris un agenda personnel permettant aux utilisateurs de configurer leurs moments de prière pour chaque jour et de recevoir des rappels pour mettre le reste du monde en attente.

« Prier n’est pas une perte de temps, comme on le pense parfois. La prière est comme la graine dans les ténèbres de la terre, qui portera ses fruits en son temps », a déclaré le père Frédéric Fornos.

Un homme montre l’application Click to Pray devant la place Saint-Pierre au Vatican (.)

L’application, disponible en six langues occidentales et en chinois, donne aux utilisateurs des intentions spécifiques pour lesquelles ils peuvent prier avec le pape François, comme la paix dans une partie particulière du monde.

Il propose également une « école de prière », avec un soutien pour ceux qui ont du mal à démarrer et une option pour former des groupes de prière dans le monde entier.

Le Vatican a accru sa présence sur les réseaux sociaux sous François et des responsables ont déclaré que plus de 50 millions de personnes ont vu samedi les tweets du pape concernant des questions de justice sociale.

L’application donne aux utilisateurs des intentions spécifiques pour lesquelles ils peuvent prier avec le pape François (.)

Un prêtre italien de la place Saint-Pierre a donné à la nouvelle application une critique élogieuse.

« C’est une chose extraordinaire car cela vous permet d’atteindre des personnes que vous ne rencontrez pas physiquement, cela devient un pont pour atteindre ces cœurs qui se sont parfois éloignés de Dieu », a déclaré le père Cosimo Schena.

Les responsables ont admis que l’application n’était peut-être pas pour tout le monde et ont souligné qu’elle ne remplaçait pas la prière traditionnelle et low-tech.

‘Il ne s’agit pas d’invalider les autres lieux ou manières de prier. C’est un moyen de plus d’atteindre les personnes qui veulent ou ont besoin d’un nouveau moyen », a déclaré Mgr Lucio Ruiz, secrétaire du département des communications du Vatican.



