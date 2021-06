Envie de Prime Day ? TCL a déjà proposé de grosses offres sur les smartphones

Vous n’avez pas envie d’attendre Prime Day pour obtenir une excellente offre sur les smartphones ? TCL ne l’a pas fait non plus, alors ils ont déjà mis leurs téléphones à prix réduit en prévision du grand jour ! Ces téléphones sont à plus de 30% de réduction, ce qui en fait déjà l’une des meilleures offres de smartphones Prime Day que nous ayons jamais vues. Le TCL 10 Pro et le TCL 10L sont tous deux en vente, et il est difficile de se tromper avec l’un ou l’autre téléphone si vous recherchez quelque chose de nouveau sans dépenser une tonne.

Lorsque nous l’avons examiné l’année dernière, le TCL 10 Pro ne ressemblait en rien à un téléphone à moins de 500 $. Le cadre attrayant en verre et en métal ressemble à un téléphone phare de haute qualité, et il n’y a pas non plus de bosse de caméra ennuyeuse à l’arrière. Il fonctionne même plus comme un produit phare que le prix ne le laisserait penser grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 675 à l’intérieur.

De plus, il possède deux fonctionnalités avec lesquelles les téléphones phares ne sont normalement plus livrés : une prise casque 3,5 mm et un blaster IR en haut. Le grand écran AMOLED de 6,47 pouces à l’avant présente quelques astuces logicielles des excellents téléviseurs de TCL, permettant une meilleure image globale que vous ne le pensez. Sous la vitre se trouve un scanner d’empreintes digitales à l’écran, bien que vous souhaitiez probablement que TCL opte pour un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière sur le 10 Pro, car celui à l’écran n’est pas très bon.

TCL a récemment mis à jour les deux téléphones vers Android 11, et bien que ce ne soit pas exactement un calendrier de mise à jour rapide, TCL a promis au moins deux ans de mises à jour de sécurité, ce qui signifie que le téléphone est toujours bon et sûr pour une autre année solide. Alors que TCL exécute actuellement son programme bêta Android 12 sur le TCL 20 5G, aucune mise à jour Android 12 n’est prévue pour la série TCL 10. Bref, ne vous y attendez pas forcément.

En ce qui concerne les caméras, même s’il y a un énorme quatre caméras à l’arrière du TCL 10 Pro, ce ne sont pas les meilleures caméras du marché. Quelque chose doit céder à ce prix, et bien qu’il n’ait pas non plus le processeur le plus rapide au monde, ses caméras ont un peu souffert de la réduction des coûts. Ce n’est en aucun cas une expérience terrible, et la caméra macro est nettement meilleure que celle que OnePlus a emballée dans le OnePlus 8, mais elle ne remportera aucun prix.

En plus d’un appareil photo macro intéressant qui vous permet de photographier des objets de très près, il est également doté d’un appareil photo ultra grand angle pour prendre toute la scène en une seule photo. Une grande variété, sans aucun doute, mais si les caméras sont une priorité, vous voudrez plutôt dépenser 50 $ de plus sur un Pixel 4a. Vous n’obtiendrez pas la gamme d’options d’appareil photo avec ce téléphone, mais les photos et la capture vidéo sont nettement meilleures que celles proposées par TCL.

À un peu plus de 150 $, le TCL 10L est un choix assez incroyable par rapport à la plupart des concurrents dans cette gamme de prix. Il offre des performances solides, une autonomie d’une journée, des appareils photo supérieurs à la moyenne (à cette gamme de prix) et une excellente expérience logicielle avec Android 11. Il possède également un scanner d’empreintes digitales orienté vers l’arrière qui est bien meilleur que celui de l’écran le TCL 10 Pro. Il s’agit du prix le plus bas que le TCL 10L ait jamais été proposé sur Amazon, il est donc probable que vous ne trouverez plus ce genre d’offre avant un certain temps.

