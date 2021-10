Envie de réduire les dépenses festives ? Voici comment gérer vos envies de dépenser

Pour avoir de l’argent pour les investissements, vous devez réduire les dépenses inutiles, afin d’économiser davantage.

Pour remplir un pichet et s’assurer qu’il reste rempli lorsqu’il n’est pas utilisé, la première chose à faire est de colmater les fuites. Donc, pour avoir de l’argent pour les investissements, vous devez réduire les dépenses inutiles, afin d’économiser davantage.

« La gestion des finances, en particulier pendant les festivités, peut s’avérer difficile, étant donné que nous avons tendance à nous faire plaisir. Cependant, être un peu prudent peut aider à tirer les ficelles et ainsi vous permettre de mieux gérer votre argent et bien sûr de profiter des festivités », par Aditya Damani, fondateur de Credit Fair.

Damani suggère les étapes suivantes pour contrôler vos envies de dépenser :

Différencier Besoin Vs Désir

La première étape pour réduire vos envies de dépenser est de vous concentrer et de distinguer les besoins et les désirs. Si nous avons besoin de quelque chose, cela implique que nous ne pouvons probablement pas nous en passer. D’un autre côté, « Vouloir » implique que nous pouvons nous en passer ; en gardant ces deux aspects à l’esprit, concentrez-vous sur ce dont nous avons besoin, puis achetez en conséquence. Changer notre perspective mentale en termes d’achat est extrêmement crucial.

Prêt pour faire du shopping, mais devrions-nous?

Il y aura également des offres de prêt à venir pour l’achat, la meilleure façon d’emprunter pour acheter, si vous êtes vraiment déterminé à faire du shopping et que vous avez probablement une longue liste de choses à acheter ou à offrir, alors il est conseillé d’opter pour les EMI sans frais qui sont proposés.

Comment gérer ses IME, ses dettes pour économiser de l’argent pendant la session festive

Utiliser judicieusement la carte de crédit

Si vous êtes un acheteur averti, vous devez avoir accumulé beaucoup de points de récompense grâce à vos cartes de crédit. Ceux qui n’ont pas dépensé leurs points de récompense pour des choses comme des surclassements ou des voyages, voudront peut-être considérer les points tout en faisant leurs achats de vacances ou de festival cette année.

Éviter les dépenses excessives

La gestion des finances pendant la saison des festivals peut parfois devenir lourde. C’est parce que nous finissons souvent par dépenser plus que nous ne le pensons. Prenons un exemple ici – disons qu’un individu a dépensé Rs 1 lakh sur sa carte de crédit et n’a pas assez d’argent pour payer les factures. Alors, comment s’y prend-il ? Eh bien, dans un tel cas, on peut choisir de payer le montant minimum dû, puis d’effacer progressivement la dette à un taux d’intérêt beaucoup plus élevé – disons environ 36 %. D’autre part, on peut choisir de se prévaloir d’un prêt personnel pour un prêt de consolidation de dettes avec un intérêt de 14 à 16 pour cent, et effacer toutes les dettes accumulées.

