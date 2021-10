Envie de vous faire plaisir ? Équilibrer le péché et la pleine conscience en cette période des fêtes

L’indulgence se présente sous de nombreux avatars ; l’a toujours été. Mais être attentif même lorsque vous vous adonnez est une révélation. Longtemps limité aux friandises faites maison, l’étiquette délicieuse et saine est ce qui attire cette année lorsque nous mangeons au restaurant.

Diwali est là, l’hiver vient de s’installer et les confinements sont levés. Vous vous traitez avec vengeance ; après tout, vous le méritez après presque deux ans de désespoir et un été particulièrement lamentable.

L’indulgence se présente sous de nombreux avatars ; l’a toujours été. Mais être attentif même lorsque vous vous adonnez est une révélation. Longtemps limité aux friandises faites maison, l’étiquette délicieuse et saine est ce qui attire cette année lorsque nous mangeons au restaurant.

La cuisine de grand-mère

Kadha frais, gur et til ke laddoo, ragi uttapam, chana germé. Un accent sur les graisses saines, les glucides complexes, la qualité des protéines. Légumes de saison et locaux. Ce n’est pas votre mère qui vous donne des aliments sains, mais une partie intégrante des menus des grandes chaînes hôtelières.

Anticipant les tendances alimentaires et les demandes des clients, les chefs se sont mis à la planche à dessin pendant la pandémie pour recréer des menus qui équilibrent le péché et l’âme. Des céréales locales, saisonnières, fraîches et alternatives, des aliments à base de plantes, des graisses saines – des tendances qui s’amélioraient même avant la pandémie, ont été mises en œuvre à une telle échelle qu’elles sont désormais omniprésentes.

Selon le chef Arun Sundararaj, directeur des opérations culinaires du Taj Mahal Hotel, New Delhi, « Les gens sortent de la pandémie et beaucoup se demandent ce que je peux obtenir de plus sain et ce qui me rend meilleur. Ils sont très conscients de ce qu’il faut manger et beaucoup plus conscients. Et toute suggestion de plat avec des ingrédients sains comme des baies ou des millets est immédiatement appréciée. Même ceux qui veulent faire la fête le font avec responsabilité.

Himanshu Taneja, directeur culinaire des hôtels Marriott pour l’Asie du Sud, observe : « Il y a un changement de paradigme dans ce que nous avons observé au cours des 20 derniers mois. Les gens ont compris pourquoi la santé est importante. Même s’ils se livrent, ils savent quand appliquer les freins. Être à la maison et manger à la maison les a rendus plus disciplinés dans leur alimentation. »

Pas surprenant que le menu Taj pour leur application de livraison Qmin ait une section « Innergise » exhaustive qui propose des options végétariennes et saines comme des boissons détox, des millets, des légumes de saison, des fruits et des desserts traditionnels avec du sucre non transformé.

Marriott propose un menu « Mood Diets » dans le cadre de ses options de livraison avec des ingrédients qui améliorent l’humeur et ont un effet positif sur le corps et l’esprit. Ceux-ci comprennent les aliments fermentés, les aliments riches en oméga 3 et 6, les graines, les noix et le chocolat noir. Pour les cocktails, ils proposent une large gamme de boissons zéro alcool, qui ne contiennent pas d’alcool mais imitent la saveur de la boisson d’origine.

À l’hôtel Hyatt’s Andaz de Delhi, le curcuma biologique de Dehradun et le miel local font partie intégrante de la nourriture, explique le chef cuisinier Akshay Bhardwaj. Un nouvel ajout cette saison est le mulethi badam ki kheer qui aide à dégager les sinus pendant l’hiver.

« Nous avons toujours mis l’accent sur les produits locaux et artisanaux et ceux-ci sont en train de recevoir une grande impulsion maintenant », dit-il. C’est comme si la cuisine de grand-mère était devenue commerciale.

Loin des chaînes hôtelières, les enseignes de restauration parlent aussi le nouveau langage. « Les produits plus sains sont de plus en plus demandés, car les restaurants sont également de plus en plus occupés ! La livraison de nourriture est populaire, mais le dîner sur place s’accélère, car les gens combinent shopping et repas au restaurant. Le végétalisme, sans sucre ou les desserts naturellement sucrés sont très recherchés. Les clients ont également commencé à poser des questions sur la source ou l’origine des ingrédients et les produits d’origine locale sont préférés ces jours-ci », explique Rohit Aggarwal, directeur de Lite Bite Foods, qui possède les marques Punjab Grill et You Mee.

Ajoute Zorawar Kalra, directeur général de Massive Restaurants : « La pandémie a entraîné un changement dans le comportement du consommateur. Les gens sont définitivement devenus soucieux de leur santé et ils veulent savoir ce qu’ils mangent. Mais en même temps, les gens ont manqué de sortir. Alors que les fêtes de fin d’année ont commencé, nous constatons une augmentation de la fréquentation. Les gens sont ravis de sortir.

Sa nouvelle entreprise à Delhi, Louis Burger, propose des hamburgers à la feuille d’or et des ingrédients de qualité supérieure tout en proposant une version végétalienne.

Pour ceux qui adoptent le maximalisme, l’indulgence n’a pas de meilleur nom que le chocolat. Offrant du chocolat et des desserts haut de gamme, Ether Chocolate basé à Mumbai, qui livre toute l’Inde, reste sans vergogne puriste. Selon Prateek Bakhtiani, fondateur et chef cuisinier d’Ether, « Nous considérons notre produit comme une indulgence et ne faisons aucune concession à sa méritocratie. Alors que nous cherchons certainement à expérimenter plus d’inclusivité alimentaire à l’avenir, pour l’instant notre produit est le chocolat comme indulgence, le sucre et tout. Heureusement, nous avons une clientèle qui partage cette approche.

Il prévoit d’élever ses produits d’un cran plus haut avec une approche plus cérébrale et luxueuse de la chocolaterie artistique.

Avance rapide

Le chef Sundararaj a le sentiment de manger consciemment et de se concentrer sur la santé jusqu’à ce que la pandémie devienne un lointain souvenir. Pour l’instant, l’indulgence est équilibrée avec une inclinaison vers des ingrédients de haute qualité. Il s’efforce de réaliser des plats avec un profil nutritionnel élevé, comprenant des vitamines, des minéraux, des protéines et de bons glucides.

Le chef Vivek Rana, chef exécutif du Claridges New Delhi, a inclus des plats de saison, sans gluten, végétaliens et à base de céto au restaurant Pickwick. Le nombre de calories accompagne de nombreux plats et des ingrédients végétariens de luxe sont de la partie.

Une formule en cinq points fonctionne pour le chef Taneja, qui comprend de bonnes protéines, une qualité de graisse, des glucides complexes, plus de fourrage et l’élimination du sucre transformé. « Par exemple, nous remplaçons la purée de pommes de terre ordinaire par de la purée de patates douces. Ces changements conduisent à une assiette de nourriture savoureuse et saine. Les gens le savent et le demandent », dit-il.

Vert, rouge, jaune et violet

Mangez les couleurs d’un arc-en-ciel, disent-ils. Pour un pays avec une grande population de végétariens faisant exactement cela, trouver une grande variété d’options est plutôt difficile. À l’exception du paneer et des champignons habituels et de certaines préparations indiennes populaires, il n’y a pas grand-chose pour épater le mangeur de plantes. C’est le vide que des gens comme Aftab Sidhu et ses partenaires cherchent à combler. Offrant une cuisine asiatique dans leur nouvelle entreprise Green Mantis au marché Khan de Delhi, Sidhu voit une réponse positive, à tel point qu’un lieu végétalien est déjà en préparation. Dans sa cuisine à Green Mantis, il y a des plats vietnamiens, malais, chinois, bhoutanais et thaïlandais entièrement à base de plantes. Pas d’huile de poisson ni de sauce aux huîtres, qui ont été remplacées par des versions végétariennes. Qu’un endroit complètement végétalisé ouvre dans une ville du nord de l’Inde, dans un endroit avec les loyers les plus raides, en dit long sur un client changé.

Chez Marriott, le chef Taneja mise sur les protéines végétales, les incorporant dans plusieurs de ses plats à travers l’Asie. « Nous allons au-delà des protéines végétales évidentes comme le tofu et nous achetons des protéines végétales à partir d’autres sources, comme les protéines de pois, et une certaine quantité de protéines végétales fait partie de chaque menu », dit-il. Marriott propose également un programme Eat Well, dans le cadre duquel toutes les propriétés construisent leurs propres jardins et utilisent des produits frais de là.

Il y a également eu un déluge d’alternatives à base de plantes qui peuvent être utilisées à la fois dans les maisons et les restaurants. L’une de ces initiatives, Wakao Foods, utilise le jacquier comme alternative à la viande pour proposer une gamme de plats. Lancée en octobre 2020, la marque fournit désormais toute l’Inde, a des liens avec de grandes chaînes hôtelières et prévoit de s’étendre en Europe, en Asie, au Brésil et au Canada dans un an seulement. Selon Sairaj Dhond, fondateur et PDG, « lors de notre lancement, les gens commençaient à se tourner vers les viandes simulées ou les viandes à base de plantes à l’échelle mondiale et nous avons supposé que l’Inde suivrait bientôt la tendance. »

