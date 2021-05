Envie de voyager à Chennai? Obtenez l’inscription électronique obligatoire maintenant

En dehors de cela, 153 points de contrôle supplémentaires sont en cours de création pour s’assurer que tous les carrefours importants et les limites de la police sont correctement couverts. (Image représentative)

Alors que les mesures de verrouillage s’intensifient dans la capitale du Tamil Nadu, Chennai, les responsables de la police ont rendu obligatoire la possession d’un e-pass pour se déplacer dans la ville. La décision prise par la police du Grand Chennai a déclaré que ceux qui veulent se déplacer dans les limites du poste de police pendant la fenêtre de 6 heures à 10 heures. Le déménagement intervient à un moment où il y a une facilité de restrictions pour que les gens sortent et achètent des articles essentiels.

Citant les ordres donnés par le nouveau commissaire de la ville, Shankar Jiwal, un rapport d’IE a noté que la police de la ville avait été priée de diviser Chennai en 12 districts ainsi qu’en 348 secteurs. La police imposera 13 points de contrôle des véhicules dans la zone frontalière du district. En dehors de cela, 153 points de contrôle supplémentaires sont en cours de création pour s’assurer que tous les carrefours importants et les limites de la police sont correctement couverts.

Il est à noter que les personnes vivant dans les zones de non-confinement sont autorisées à se déplacer avec un e-pass alors que celles qui résident dans les zones de confinement ne peuvent pas sortir. A l’heure actuelle, il y a 181 zones de confinement dans la ville et en toutes circonstances, les personnes de ces zones ne sont pas autorisées à sortir. La mise en œuvre des nouvelles restrictions sera surveillée par 309 véhicules à quatre roues et 205 à deux roues qui seront déployés. Dans une certaine mesure, des dispositions ont été prises pour les personnes de leur secteur afin que tous les besoins en légumes, produits d’épicerie et autres articles essentiels soient facilement satisfaits.

Jusqu’à et à moins qu’il s’agisse d’une urgence médicale ou de toute autre urgence, les gens doivent suivre toutes les directives strictes, ce qui signifie que sans inscription électronique, les gens ne seront pas autorisés à voyager d’un quartier à un autre après 10 heures. À partir d’aujourd’hui, ces restrictions seront imposées dans la ville, comme moyen de contrôler la propagation de l’infection mortelle au COVID-19.

