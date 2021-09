Envie d’un crédit voiture d’occasion ? Vérifiez combien EMI vous paieriez pour un prêt de Rs 5 lakh

Avec de nombreux prêteurs proposant des offres intéressantes et des taux d’intérêt compétitifs, l’achat d’une voiture d’occasion est devenu pratique et simple.

Acheter une voiture est toujours excitant. Cependant, financièrement, c’est une tâche ardue qui nécessite une recherche et une planification appropriées. Lorsque vous décidez d’acheter une voiture, vous recherchez non seulement un modèle haut de gamme avec un maximum de fonctionnalités, mais vous voulez également une voiture qui correspond à votre budget. En outre, certains peuvent également trouver même les voitures neuves moins chères ou de milieu de gamme en contournant leur budget.

La solution parfaite dans un tel cas pourrait être d’opter pour une voiture d’occasion qui répond à vos aspirations sans mettre à rude épreuve vos finances. Les ventes de voitures d’occasion se sont amplifiées en Inde, surtout après la pandémie actuelle de Covid-19, car beaucoup préfèrent avoir des modes de transport privés plutôt que les transports publics.

De plus, avec de nombreux prêteurs proposant des offres intéressantes et des taux d’intérêt compétitifs, l’achat d’une voiture d’occasion est devenu pratique et simple. Cela étant dit, vous devez toujours vous rappeler de comparer différentes offres de prêt pour trouver la meilleure offre pour vous-même. N’oubliez pas que chaque prêteur a des critères d’éligibilité différents pour un prêt auto d’occasion. Donc, avant de demander un prêt pour voiture d’occasion, vérifiez si vous répondez aux exigences du prêteur, selon BankBazaar.

Par exemple, certains prêteurs accordent des prêts uniquement pour les voitures de moins de trois ans tandis que d’autres peuvent accorder un prêt pour les voitures de moins de 5 ans. De plus, vous devez zéro dans le type de voiture que vous souhaitez acheter car le coût du prêt et son entretien auraient une incidence sur vos finances. Votre prêt approuvé représenterait jusqu’à 75 % à 85 % de la valeur de la voiture et le reste du montant sera payé comme acompte par vous.

Le taux d’intérêt influence vos mensualités équivalentes (EMI). Pour un crédit voiture d’occasion, les taux d’intérêt varient entre 11% et 16% et la durée de remboursement peut aller jusqu’à 7 ans. En plus de cela, vous débourserez un certain montant en tant que frais de traitement. En règle générale, les taux d’intérêt des prêts de voitures d’occasion sont plus élevés que ceux des prêts de voitures neuves, vous voudrez donc peut-être opter pour une durée plus courte. Par conséquent, avant d’opter pour un prêt pour voiture d’occasion, assurez-vous de bien connaître les facteurs cruciaux, notamment l’éligibilité, le montant du prêt, le taux d’intérêt, les frais de traitement, etc., conformément à BankBazaar.

Si vous envisagez de contracter un prêt de voiture d’occasion, le tableau ci-dessous fournit une liste des taux d’intérêt actuels sur les prêts de voiture d’occasion proposés par 20 grandes banques du pays. Le tableau fournit également des IME indicatifs pour les prêts de voitures d’occasion de Rs 5-lakh pris pour une durée de 3 ans.

Notez que nous n’avons pris en compte que le taux annoncé le plus bas pour les prêts jusqu’à Rs 5 lakh pour chaque banque, nous n’avons pas inclus les frais de traitement ou tout autre frais dans nos calculs indicatifs EMI et le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction de votre prêt montant, pointage de crédit ou les modalités et conditions du prêteur que vous avez choisi.

Taux d’intérêt et IME indicatifs pour les prêts de voitures d’occasion Rs 5-Lakh (durée de 3 ans)

Avis de non-responsabilité : les taux d’intérêt sur les prêts de voitures d’occasion pour toutes les banques publiques et privées cotées (ESB) ont été pris en compte pour la compilation des données. Les banques pour lesquelles les données ne sont pas disponibles sur leur site Internet n’ont pas été prises en compte. Données collectées sur les sites Web des banques respectives le 7 septembre 2021. Les banques sont répertoriées par ordre croissant sur la base du taux d’intérêt annoncé le plus bas sur les prêts de voitures d’occasion. Le taux d’intérêt annoncé le plus bas offert par les banques sur les prêts de voitures d’occasion allant jusqu’à Rs 5 lakh et une durée d’occupation jusqu’à 3 ans a été indiqué dans le tableau. Les IME indicatifs ont été calculés sur la base du taux d’intérêt le plus bas mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 5 lakh avec une durée de 3 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Tous les taux d’intérêt mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des CGU de la banque. *Selon le taux d’intérêt de HDFC Bank.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

