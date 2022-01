Envie d’un entraînement cérébral ? Bandai Namco a publié QuickSpot sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous aimez les jeux de réflexion, vous voudrez peut-être jeter un coup d’œil à la sortie surprise de Bandai Namco « du divertissement » Point rapide sur la Nintendo Switch. Il est sorti au Japon en avril dernier et est un titre mis à jour basé sur le jeu Nintendo DS 2006 du même nom.

Voici un peu à ce sujet, directement du PR officiel, avec quelques captures d’écran :

QuickSpot stimule le cerveau et entraîne les yeux avec des jeux amusants où les joueurs essaient de trouver des erreurs, d’ajuster des pièces de puzzle et de découvrir des objets cachés dans une galerie d’images créatives. Venant sur Switch pour la première fois avec de nouveaux types de jeux, un tout nouveau mode Fête et une variété de nouvelles illustrations, QuickSpot permet aux joueurs de profiter de jeux rapides à emporter seuls ou de rassembler des amis pour se disputer le droit de se vanter.

QuickSpot propose 20 jeux différents avec plus de 10 000 questions et puzzles conçus pour stimuler le cerveau droit, le centre de la créativité. Le jeu propose des centaines d’illustrations amusantes et originales, y compris des clins d’œil à certains des jeux BANDAI NAMCO les plus populaires. Les joueurs peuvent tester leur courage seul ou avec des amis dans une variété de modes. En mode rapide, les joueurs participent à des tours de vitesse de dix secondes qui poussent leur intuition et leur concentration aux limites. Le mode sans fin propose des exercices d’entraînement et de rafraîchissement cérébral avec une version décontractée des énigmes du jeu sans limite de temps. En mode Party, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter pour voir qui peut marquer le plus de points.