Envie d’un iPhone inspiré de Rolex ? Cela pourrait être le vôtre pour environ Rs 18 lakhs

Caviar ne fera que 99 exemplaires de chaque design

Caviar a dévoilé son dernier iPhone personnalisé inspiré de Rolex, coûtant jusqu’à Rs 18,42 lakhs.

La société, qui fabrique des smartphones personnalisés de luxe, a donné un aperçu des modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, dont le prix se situe entre 6 500 $ et 25 000 $ selon le modèle et la variante de stockage.

Le Benvenuto, basé sur la Rolex Cellini, du nom du sculpteur, bijoutier et orfèvre italien de la Renaissance Benvenuto Cellini est le téléphone le plus cher de la série de cinq pièces et a un prix de départ d’environ 25 000 $ (Rs 18,42 lakhs). Le téléphone a un motif sunburst gravé dans de l’or blanc 18 carats et une décoration en or rose 18 carats. L’arrière du smartphone est en véritable cuir de crocodile.

L’Olive Ray présente le motif sunburst d’un cadran de montre, avec des maillons en métal plaqué or et titane en dessous comme un bracelet Jubilee haut de gamme. Ce modèle a été inspiré par la Rolex Datejust, qui présente les bracelets Jubilee depuis son introduction pour célébrer le 40e anniversaire du célèbre horloger suisse en 1945. Les prix de cette variante commencent à 6 830 $ (environ Rs 5,03 lakhs).

S’inspirant de la Rolex Yacht-Master II, le smartphone du Yacht Club est doté d’un panneau en bronze-titane et d’une lunette de montre rose sur bleu. La variante à cadre en bronze a été vendue au prix de 6 540 $ (environ Rs 4,82 lakhs).

Le Dark Sky inspiré de Rolex Sky-Dweller présente du chêne teinté noir entouré de métal plaqué or, au prix de 6 910 $ (environ Rs 5,09 lakhs). La météorite inspirée du Rolex Cosmograph Daytona est constituée d’un matériau de météorite réel en haut, tandis que la partie inférieure est en titane poli recouvert de PVD noir autour d’un panneau en fibre de carbone. Le modèle est au prix de 7 060 $ (environ Rs 5,20 lakhs).

Caviar ne fera que 99 exemplaires de chaque modèle. Le fondateur Sergey Kitov a déclaré que la collection, qu’il appelle la “Paire de rois”, était inspirée par son désir de combiner sa montre préférée (Rolex) et sa création préférée (Caviar) en un seul appareil de luxe.

