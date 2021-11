Envie d’un Wi-Fi plus rapide et d’une facture moins élevée ? Mettez à niveau avec Netgear avec jusqu’à 45% de réduction

Lorsque votre connexion Internet n’est pas aussi rapide qu’elle devrait l’être, il peut être très frustrant d’essayer de localiser le problème, surtout lorsque vous avez mieux à faire que d’attendre que votre modem redémarre à l’improviste. Pour Cyber ​​Monday, Netgear propose des mises à niveau pour chaque partie de votre réseau jusqu’à 45% de réduction sur Amazon.

Vous pouvez commencer avec un modem câble CM700 si votre ancien modem ne peut pas suivre ou ajouter une couverture à votre Wi-Fi Nighthawk avec un répéteur Wi-Fi 6. Si votre Wi-Fi est en bon état mais n’a tout simplement pas la portée pour toute la maison, vous pouvez vous procurer une rallonge compacte pour couvrir toutes les pièces de la maison. Vous avez peut-être également découvert un besoin pour un meilleur Wi-Fi si vous avez déjà décroché certaines des meilleures offres de maison intelligente Cyber ​​Monday.

Le routeur Netgear Nighthawk Pro Gaming XR1000 a un boîtier noir mat avec des grilles rouges, des vitesses AX5400 et un logiciel DumaOS 3.0 qui se concentre sur la fourniture de jeux sans décalage. L’idée est que votre trafic de jeu peut être en première ligne lorsque votre réseau domestique est utilisé par un grand nombre de personnes. Il n’y a aucune raison pour qu’un thermostat intelligent prenne le pas sur votre headshot.

Mettez à niveau votre Wi-Fi avec jusqu’à 45% de réduction avec ces offres Netgear Cyber ​​Monday

Les rallonges Wi-Fi peuvent être idéales pour combler quelques lacunes dans votre couverture Wi-Fi, mais la façon dont ils le font peut varier considérablement. Certains prolongateurs maillés comme le Nighthawk EAX80 utilisent le même nom et mot de passe Wi-Fi afin que vos appareils puissent automatiquement accéder au nouveau point d’accès. Les répéteurs moins chers créent simplement un autre point d’accès Wi-Fi en utilisant votre signal sans fil comme source. Cela signifie que vous devrez connecter vos appareils à ce point spécifiquement. Ce n’est pas un problème pour les appareils fixes comme un ordinateur de bureau, mais les appareils mobiles peuvent ne pas basculer aussi efficacement que vous le souhaiteriez lorsque vous vous déplacez entre les pièces.

