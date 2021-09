Environ 1 membre du personnel d’une maison de soins infirmiers sur 5 refuse le vaccin COVID avant le mandat .

ALBANY – Près d’un membre du personnel d’une maison de soins infirmiers sur cinq refuse toujours de se faire vacciner contre le COVID-19 malgré le mandat de l’État d’obtenir une première injection d’ici le 27 septembre dans des établissements qui hébergent des résidents âgés fragiles les plus vulnérables à la maladie mortelle.

Malgré le mandat, 18% refusent toujours de se faire vacciner, selon le département de la Santé de l’État, car la résistance inébranlable des employés persiste même avec la menace de mesures disciplinaires potentielles, y compris le licenciement par les employeurs.

L’ordre émis par le Département de la santé de l’État le 16 août exige que tous les travailleurs des soins de longue durée et des hôpitaux se fassent vacciner et permet également aux employeurs de licencier ceux qui refusent l’ordre.

Lundi, seulement 82% de tous les travailleurs des établissements de soins pour personnes âgées dans les 613 foyers de l’Empire State avaient reçu une ou deux injections – inquiétant les opérateurs des maisons de soins infirmiers que s’ils ne peuvent pas combler l’écart et atteindre les niveaux de vaccination de 100%, certains foyers le feront. voir les pénuries de main-d’œuvre.

Brooklyn a le taux de vaccination du personnel le plus bas parmi les cinq arrondissements, à 77%, mais certains foyers de la ville de New York enregistrent des chiffres bien inférieurs à ce chiffre, selon le DOH.

Par exemple:

Au Schulman & Schachne Nursing Home de Brooklyn, 49,9% des membres du personnel ont reçu au moins une injection et 46,4% ont reçu une ou les deux injections pour compléter leur série. 65,3% du personnel ont reçu au moins une dose au Brooklyn-Queens Nursing Home, à Brooklyn, et 55,7% ont terminé leur série de vaccination. Au Buena Vida Rehabilitation and Nursing Center, à Brooklyn, 59,8% ont eu au moins un jab et 58,5% ont terminé leur série à un ou deux coups. Hopkins Center for Rehab and Health Care, Brooklyn, 60,1% des travailleurs en ont reçu au moins un et 56,4% ont terminé leur série. Au Saint Joachim & Ann Nursing Home, à Brooklyn, 56% des membres du personnel ont reçu au moins une injection et 51,6% ont été complètement vaccinés.

Cependant, le mandat semble avoir poussé certains travailleurs à se faire vacciner, car le taux de vaccination s’est amélioré depuis l’annonce de la règle à la mi-août.

Les niveaux de vaccination du personnel ont bondi de 5% dans tout l’État entre le 15 août et le 5 septembre, passant de 70,1% à 75,5% combinés à taux partiel et complet, selon les données du DOH.

Ce nombre a encore augmenté de 5% entre le 5 et le 15 septembre, atteignant 80% au total.

“[The DOH] fixé un objectif irréaliste, compte tenu de la distance qu’ils devaient parcourir et de la réticence de ces personnes à se faire tirer dessus. Sur la base de ces chiffres, il semble que le rythme des vaccinations se soit considérablement accéléré au cours des deux dernières semaines. Cela laisse encore 18% de la main-d’œuvre des maisons de soins infirmiers pour obtenir leurs premières injections en seulement une semaine », a déclaré à The Post Bill Hammond, chercheur principal de l’Empire Center for Public Policy pour la politique de la santé.

« C’est un groupe qui a été très hésitant jusqu’à présent, et changer d’avis pourrait être un défi. À moins que l’État n’assouplisse son mandat – ou que les tribunaux ne le suspendent – ​​les exploitants de maisons de soins infirmiers ont raison de s’inquiéter du danger de pénurie de personnel. »

Le personnel des maisons de soins infirmiers a été parmi les premiers à recevoir le coup de feu salvateur en décembre dernier – car plus de 15 000 résidents sont décédés depuis mars 2020 du coronavirus – mais les administrateurs de l’établissement et 1199 SEIU, le syndicat représentant la majorité des travailleurs, ont eu des problèmes convaincre les individus hésitants.

Dans de nombreux établissements, le taux de vaccination des résidents a été beaucoup plus élevé que celui des travailleurs qui s’occupent d’eux.

Steve Hanse, président et chef de la direction de l’Association des établissements de santé de l’État de New York, qui représente les maisons de soins infirmiers et autres établissements de soins de longue durée, a déclaré que l’objectif ultime était d’atteindre 100%, mais que le DOH devrait être plus flexible, à l’instar de la politique de l’État régissant les employés des écoles.

« Si nous n’avons pas un taux de vaccination de 100 % et que, par conséquent, les employés sont obligés de quitter leur emploi au milieu d’une crise de la main-d’œuvre dans les soins de longue durée, le plan B devrait être d’autoriser, au moins temporairement, un option de test COVID-19 régulière pour les travailleurs de la santé, similaire à ce que l’État a autorisé pour les enseignants », a-t-il déclaré.

Jim Clyne, qui dirige LeadingAge NY, qui représente les résidences pour personnes âgées à but non lucratif, a noté que certaines maisons affichent des chiffres de vaccination bien inférieurs à la moyenne de l’État et favorisent également l’option de test.

“Pour les établissements qui ont de vrais problèmes de personnel, je pense qu’il serait sage d’avoir une option de test limitée dans le temps pour les établissements qui ont du mal à maintenir leur personnel”, a-t-il déclaré.

«Cela permet à certaines des personnes réticentes à se faire vacciner plus de temps et cela donnerait plus de temps aux installations pour peut-être recruter et avoir accès au personnel disposé à se faire vacciner. La réalité est que si vous avez un immeuble rempli de personnes nécessitant des soins, vous devez trouver un moyen de fournir [that] prendre soin d’eux », a-t-il ajouté.

À l’heure actuelle, 89 pour cent des résidents de l’État ont commencé ou terminé leur série de vaccination.

« Comme nous l’avons déjà dit, le Ministère est conscient des problèmes potentiels de dotation. Cependant, notre objectif primordial est la protection des patients et des résidents dans nos établissements de santé », a déclaré le porte-parole du DOH, Jeffery Hammond.

«C’est pourquoi toute personne médicalement apte doit être vaccinée, en particulier les travailleurs de la santé qui interagissent et prennent soin de nos New-Yorkais les plus vulnérables à risque. Le Département écoutera toutes les contributions qui contribuent à faire avancer l’objectif de protection des patients, des visiteurs, du public et des travailleurs de la santé. »