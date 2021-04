Environ 14 milliards de Dogecoin (DOGE) sont ajoutés chaque jour

Pour rendre «plus facile pour quiconque d’investir dans la cryptographie, Robinhood a abaissé la taille minimale de commande de 10 DOGE à 1 DOGE; pour Bitcoin et ETH également, il a été réduit à 0,000001 BTC et 0,0001 ETH.

Après que le prix de DOGE a bondi à 0,4358 le «DogeDay», il s’est corrigé à un peu moins de 0,27. Au moment d’écrire ces lignes, DOGE se négocie autour de 0,314 $ avec une capitalisation boursière de 38,75 milliards de dollars.

À un moment donné, la capitalisation boursière de Dogecoin est devenue supérieure à celle de Ford Motor Co. et Kraft Heinz Co. – et presque égale à Twitter Inc.

Au milieu de cette évolution des prix, Robinhood a abaissé le montant minimum de commande de 10 DOGE à 1 DOGE.

Dans le même temps, la taille minimale des commandes pour Bitcoin et Ether a également été abaissée à 0,000001 BTC et 0,0001 ETH, toutes deux valant moins d’un dollar, pour «permettre à quiconque d’investir plus facilement dans la cryptographie». BTC -0,84% Bitcoin / USD BTC USD 55511,29 USD

BTC -0,84% Bitcoin / USD BTC USD 55511,29 USD

ETH 8,85% Ethereum / USD ETH2382,64 USD

Lors de la célébration de la journée connue pour fumer du pot, Dave Portnoy a également sauté sur le jeton sur le thème de Shiba Inu au milieu de la frénésie créée par les médias sociaux. Mais tout comme Bitcoin, Portnoy ne peut tout simplement pas résister à l’achat du sommet local de DOGE et en a acheté pour 25000 $.

Selon Mike McGlone de Bloomberg, cette frénésie ennuyeuse est le résultat d’une «tempête parfaite» de blocages pandémiques, de la capacité des investisseurs à spéculer 24 heures sur 24 – la crypto fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, contrairement au marché traditionnel – et de beaucoup d’argent dans le système.

Comme nous l’avons vu, la jeune génération utilise TikTok pour pousser DOGE sur la lune et est déterminée à le porter à 1 $ ou même plus.

«Il existe une tribu d’investisseurs, dont beaucoup sont des milléniaux, qui y voient une cause, un mouvement», a déclaré Antoni Trenchev, cofondateur de la société de prêt de crypto Nexo. “Dogecoin est symptomatique du zeitgeist qui se passe sous nos yeux.”

Cependant, le plus gros problème avec DOGE est la concentration de son approvisionnement et son taux d’émission.

Comme nous l’avons signalé, une poignée d’adresses possèdent la majorité du DOGE. Selon Bitinfocharts, une adresse détient 28,5% de l’approvisionnement en pièces.

De plus, la crypto-monnaie qui a commencé avec 100 milliards de pièces en circulation a une inflation annuelle de 5 milliards de pièces chaque année, ce qui signifie qu’environ 13,7 millions de pièces sont ajoutées au marché chaque jour. Au moment de la rédaction de cet article, 130 milliards de DOGE sont en circulation, contre un peu plus de 66 milliards en avril 2014.

0,3143 – 0,06 à 18,24 $

Volume 21,85 b Changement – 0,06 $ Ouvert 0,3143 $ Circulation 129,28 b Plafond du marché 40,63 b

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.