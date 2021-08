Environ 19 000 dossiers d’insolvabilité fermés, la liquidation reste minime: le chef de l’IBBI, Sahoo

L’idée de base est de fournir une plate-forme qui permet au débiteur et aux créanciers d’élaborer une résolution consensuelle, dans le cadre de la structure de base du Code.

Au milieu des critiques croissantes selon lesquelles le Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) a entraîné plus de liquidations que de résolutions, MS Sahoo, président de l’organisme de réglementation de l’insolvabilité IBBI, souligne que jusqu’à 19 000 dossiers ont été clos avant ou après l’admission ; ainsi, si l’on considère l’ensemble de l’univers des entreprises touchant l’IBC, le pourcentage de celles en voie de liquidation est négligeable. Dans une interview à Banikinkar Pattanayak de FE dimanche, il réfute également l’allégation de coupes de cheveux massives pour les prêteurs en raison de l’IBC. En moyenne, la valeur des actifs des entreprises qui ont assisté à une résolution jusqu’en mars 2021 n’était que de 22% de leurs dus aux créanciers lorsqu’elles sont entrées dans l’IBC, dit-il. Cela signifie que, alors que les créanciers envisageaient une décote de 78% pour commencer, l’IBC a non seulement sauvé ces entreprises, mais a également réduit la décote à 61% pour les créanciers financiers, explique-t-il.

Cinq ans après la création de l’IBC, jusqu’à 1 277 cas ont été mis en liquidation alors que seuls 348 cas ont été résolus (jusqu’en mars 2021). L’IBC s’est-il avéré être un instrument de liquidation plutôt que de résolution ?

Vous ne regardez que la fin du jeu, où vous voyez environ 1 600 cas atteindre la ligne d’arrivée. Cependant, 19 000 dossiers ont été clos, avant ou après l’admission, mais avant d’atteindre la ligne d’arrivée. Si l’on considère l’ensemble de l’univers des entreprises touchant l’IBC, le pourcentage d’entreprises en liquidation est négligeable.

Même à la fin du jeu, ce qui compte, c’est la valeur des actifs stressés sauvés. En valeur, les entreprises représentant 70 % des actifs stressés ont été sauvées, tandis que celles représentant 30 % des actifs stressés ont été liquidées.

De plus, parmi les sociétés en liquidation, les trois quarts ont disparu, et parmi les sociétés sauvées, un tiers ont disparu. Cela signifie que parmi les entreprises qui touchaient la ligne d’arrivée, les deux tiers étaient disparues au départ. Les sociétés en liquidation avaient des actifs évalués, en moyenne, à environ 6 % des créances à leur encontre, lors de leur entrée dans l’IBC. Si une entreprise est malade depuis des années et que les actifs se sont considérablement épuisés, le marché est susceptible de la liquider.

Le Code prévoit la réorganisation de deux manières, d’abord par un plan de résolution, à défaut, par la liquidation. C’est le marché qui fait le choix, et la loi n’est qu’un facilitateur. Le marché libère des ressources par liquidation pour d’autres usages. La liquidation n’est pas une fin, mais plutôt un moyen de recycler efficacement les ressources.

Comment répondez-vous aux critiques selon lesquelles l’IBC s’est avéré être un outil de coupe de cheveux ?

Il va de soi qu’une entreprise venant à l’IBC ne dispose pas d’actifs suffisants pour rembourser tous ses créanciers. Les entreprises, qui ont été secourues via l’IBC jusqu’en mars 2021, avaient des actifs valorisés, en moyenne, à 22% du montant dû aux créanciers lors de leur entrée dans l’IBC. Cela signifie que les créanciers envisageaient une décote de 78% pour commencer. L’IBC a non seulement sauvé ces entreprises, mais a également réduit la décote à 61 % pour les créanciers financiers.

Pourquoi IBC donne-t-il zéro coupe de cheveux dans un cas et 100% dans un autre ? Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature des affaires, les cycles économiques, les sentiments du marché et les efforts de marketing. Cependant, cela dépend de manière critique à quel stade de stress l’entreprise entre dans le CIRTV, autant qu’à quel stade un patient arrive à l’hôpital.

La décote est généralement le montant de la réalisation par rapport au montant de la réclamation. Le montant de la réalisation n’inclut souvent pas le montant qui serait réalisé à partir de la détention d’actions après la résolution, et par l’annulation des opérations d’annulation et la résolution de l’insolvabilité des garants. Le montant de la réclamation comprend souvent le NPA (actif non productif), qui peut être complètement radié, et les intérêts sur ce NPA. Elle peut comprendre des prêts ainsi que la garantie de ces prêts. Ceux-ci projettent une coupe de cheveux plus élevée qu’elle ne l’est réellement.

Il peut être approprié de voir une décote par rapport aux actifs disponibles sur le terrain et non aux créances des créanciers. Parce que le marché offre une valeur par rapport à ce qu’une entreprise apporte sur la table, et non à ce qu’elle doit aux créanciers. L’IBC maximise la valeur des actifs au début du processus, et non des actifs qui existaient probablement auparavant. Puisqu’il rachète une partie de l’excédent de continuité d’exploitation, le sauvetage réalise en moyenne 190% de la valeur liquidative des actifs existants, générant 90% de bonus, au lieu de haircut. En plus du sauvetage de l’entreprise, l’IBC réalise, parmi les options disponibles pour les créanciers, les plus élevées en termes de pourcentage.

Y a-t-il eu une recrudescence des cas d’insolvabilité après la levée du moratoire le 25 mars ? Combien de dossiers ont été déposés depuis ?

Depuis l’expiration de la suspension du dépôt, des demandes d’ouverture de procédures d’insolvabilité ont été déposées par environ 250 sociétés. C’est sur les lignes attendues et a été l’expérience internationale. Le seuil de défaut plus élevé de ₹1 crore, associé au soutien et aux abstentions, a limité le flux de candidatures. Plus important encore, les parties prenantes aiment utiliser le Code lorsque la probabilité de résolution est élevée. Ils peuvent attendre le moment opportun pour invoquer le Code.

Comment voyez-vous la réponse au programme de pré-pack pour les MPME jusqu’à présent ?

Il faut trois à six mois au marché pour comprendre un nouveau cadre, le comparer avec d’autres options disponibles et se préparer à l’utiliser. Prepack nécessite une entente préalable entre le débiteur et les créanciers avant d’engager le processus formel. Il prévoit 90 jours de travail préparatoire informel avant le début de la partie formelle. Il est donc trop tôt pour voir la réponse.

Y aura-t-il également un programme de pré-emballage pour les grandes entreprises à l’avenir ?

Une loi économique est essentiellement empirique, et elle évolue continuellement par l’expérimentation. L’IBC ne fait pas exception; c’est une route en construction pour de bonnes raisons. Il prévoyait pour commencer des processus standard et simples, mais prévoyait des corrections de cap rapides pour continuer à rester au service de l’entreprise et de l’économie. Par conséquent, je n’exclus aucune possibilité, mais il est trop tôt pour y penser avant de voir comment cela se passe pour les MPME.

Peu de cas ces derniers mois ont mis à l’épreuve l’esprit du CIB. Par exemple, dans le cas de Siva Industries Holding, les prêteurs ont accepté un règlement unique par son ancien promoteur, qui n’avait offert que 6,5% de la dette totale, et ont déposé une demande de retrait devant la NCLT. Cela a fait soupçonner que la disposition permettant le retrait de la procédure d’insolvabilité peut faire l’objet d’abus et peut potentiellement faciliter l’entrée par la porte dérobée pour les promoteurs inéligibles ? Y a-t-il lieu de réviser cette disposition?

Il n’y a aucune interdiction pour les promoteurs de conserver leur entreprise par le biais d’un plan de résolution concurrentiel. L’interdiction s’adresse à une personne, promoteur ou non, qui n’a pas d’antécédents crédibles. Toute personne liée ou liée à une personne interdite est également interdite. Il lui est également interdit d’acheter des biens en liquidation ou de participer au compromis ou à l’arrangement de la société. Par conséquent, ce qui est préoccupant, c’est qu’une personne non admissible s’empare du contrôle d’une entreprise par le biais d’un plan de résolution.

La Cour Apex, dans l’affaire Arun Kumar Jagatramka, a récemment observé que le retrait en vertu de l’article 12A conduit à un statu quo ante en ce qui concerne les responsabilités de la société. Il est de la nature d’un règlement, qui se distingue d’un plan de résolution, qui s’impose à tous.

L’affaire concernant Siva Industries est en instance. Je n’ai pas tous les faits à ce sujet. Il n’est peut-être pas approprié de commenter cela.

Pour déposer une demande d’insolvabilité pré-pack, un débiteur MPME devra obtenir l’approbation de créanciers financiers indépendants disposant d’au moins 66% des droits de vote. Mais si l’idée est de responsabiliser les débiteurs afin qu’ils puissent déclencher leur propre insolvabilité, pourquoi insister sur l’approbation des deux tiers des créanciers financiers ? Cela donnera-t-il une résolution plus rapide ?

L’idée de base est de fournir une plate-forme qui permet au débiteur et aux créanciers d’élaborer une résolution consensuelle, dans le cadre de la structure de base du Code. C’est l’habilitation en termes de possession continue de l’entreprise pendant la résolution, et la possibilité de donner le ton à la résolution par le biais d’un plan de résolution de base, et de rivaliser avec des plans de résolution alternatifs. En outre, il n’est que juste que les créanciers soient pris en compte, car ils renonceraient à leurs droits d’engager une procédure d’insolvabilité normale. Si 66 % des créanciers indépendants ne sont pas d’accord, le processus pourrait être une formalité vide de sens ou prendrait beaucoup plus de temps pour parvenir à un consensus.

La semaine dernière, l’IBBI a stipulé que les professionnels de la résolution devaient sonder les transactions effectuées par les promoteurs pour détecter les malversations potentielles. Si l’idée semble bien intentionnée, est-il possible d’appliquer efficacement le règlement ? Certains analystes ont déclaré que cela rendrait la vie des professionnels de la résolution, qui sont en tant que tels accablés par les affaires des entreprises en difficulté et dont beaucoup ne sont pas toujours formés pour évaluer de telles transactions, beaucoup plus difficile. Ta vue.

Je crois fermement que les professionnels de l’insolvabilité (PI) ne sont pas des professionnels ordinaires. Au début, il y avait un certain scepticisme quant à la capacité des PA à mener un processus de résolution, car ils n’avaient aucune expérience. Ils ont surpris les sceptiques en constatant non seulement qu’ils avaient bien mené les processus, mais qu’ils avaient également réalisé de bons bénéfices dans certains cas pendant la période de résolution. Ils ont dans de nombreux cas déterré des opérations d’évitement et déposé des demandes d’instructions appropriées. De plus, la loi les habilite convenablement pour les tâches. Ils peuvent engager n’importe quel professionnel pour les aider dans l’exercice de leurs fonctions. L’IBBI et les API organisent des ateliers pour renforcer leurs capacités dans divers domaines, y compris sur les transactions d’évitement. Les meilleures pratiques dans ce domaine évoluent. La Cour suprême a défini le rôle d’un PI à l’égard de telles transactions.

Permettez-moi de préciser qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle obligation. Le Code le prévoit pour de bonnes raisons ; l’IBBI ne fait que faciliter. La récupération de la valeur perdue dans les transactions d’évitement augmente la probabilité de résolution du stress par un plan de résolution et décourage les malfaiteurs potentiels de se livrer à de telles transactions, empêchant ainsi le stress.

