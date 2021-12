Environ 19 000 Marines en service actif, les marins de la Marine non vaccinés après la date limite de l’administration Biden

Pas moins de 19 000 Marines et marins en service actif ne seraient toujours pas vaccinés après la date limite du 28 novembre fixée par l’administration Biden.

Les chefs militaires ont promis d’expulser le personnel refusant de se conformer au mandat, selon le Washington Post.

Dans chaque branche de service, le nombre de récalcitrants est d’environ 9 500, selon les décomptes officiels du journal.

Que 5% des Marines ne soient pas vaccinés avait été prévu. Mais la Marine disposait d’un plus grand bassin de marins non vaccinés que ce qui avait été prévu. La Marine, en annonçant son décompte final cette semaine, a déclaré que des responsables avaient découvert des « écarts » de dernière minute avec un système de suivi des données.

Pas plus tard que la semaine dernière, les données officielles ont montré que 99,8% des marins avaient au moins un tir avant la date limite de dimanche. Le nombre exact est d’un peu plus de 97%, rapporte également The Post.

Plus de 8 800 membres de l’US Air Force ont également refusé de se faire vacciner.

Dans les trois services, beaucoup attendent des décisions sur les demandes d’exemption. Cependant, le nombre de dérogations permanentes accordées devrait être minime.

Les données de l’armée montrent que 4% de sa force active, environ 19 000 soldats, n’ont reçu aucune dose de vaccin, avec une date limite de conformité au 15 décembre.

La grande majorité des militaires se sont conformés au mandat de vaccination du Pentagone, mais même un petit pourcentage des 2,1 millions de soldats de l’armée commencent à ne pas être vaccinés, et peut-être expulsés, se traduisent par des dizaines de milliers de personnes, également selon The Post.

