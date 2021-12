Environ 27 lakhs de déclarations informatiques déposées le 30 décembre, le total des déclarations pour l’exercice 21 franchit 5,36 crore : service de l’impôt sur le revenu

Le nombre total d’ITR a encore augmenté pour atteindre 5,36 crores jusqu’à 21 heures, avec l’ajout de 2 58 176 déclarations supplémentaires au cours de la dernière heure, a déclaré un haut responsable des impôts.

Plus de 5,36 crores de déclarations de revenus pour l’exercice mars 2021 ont été déposées jusqu’à présent, avec environ 27 déclarations lakh déposées jeudi seulement alors que la date limite de conformité approchait, a déclaré le département informatique.

Le délai prolongé pour les particuliers de produire des déclarations de revenus (TI) se termine le 31 décembre.

«Plus de 5,34 crores de déclarations de revenus pour AY 2021-22 déposées jusqu’à 20 heures aujourd’hui. Cela comprend 24,39 lakh #ITR déposés aujourd’hui avec 2,79 lakh #ITR déposés au cours de la dernière heure », a tweeté le département.

Pour l’exercice 2019-2020, 5,95 crore RTI ont été déposés jusqu’à la date limite prorogée du 10 janvier 2021.

