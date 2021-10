Environ 40% des Américains disent avoir récemment souffert de difficultés financières, selon une étude

Plus de 40% des ménages américains ont déclaré avoir connu de graves difficultés financières pendant la pandémie de COVID-19, citant des difficultés à payer des factures, des cartes de crédit et à drainer leurs économies, selon un rapport de l’Université Harvard.

L’enquête menée par la Harvard THChan School of Health, la Fondation Robert Wood Johnson et la National Public Radio a interrogé environ 3 600 participants entre juillet et août sur les problèmes auxquels ils ont été confrontés pendant la pandémie et comment cela a affecté leur vie ces derniers mois. Les répondants ont été interrogés sur les problèmes financiers, de santé, d’éducation et de sécurité personnelle.

Près de 40% des ménages américains déclarent être confrontés à des difficultés financières alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit – WSJ https://t.co/fmwbO6ah9e – Josh Kraushaar (@HotlineJosh) 15 octobre 2021

Environ 30% des adultes interrogés ont déclaré avoir utilisé la totalité ou la majeure partie de leurs économies pendant la pandémie, tandis que 10% ont déclaré qu’ils n’avaient aucune économie avant le début de la pandémie, selon le rapport. Environ un ménage sur cinq avait des difficultés à payer les cartes de crédit, les prêts et autres dettes ainsi que les services publics.

Les groupes organisant l’enquête s’attendaient à ce que les chiffres soient beaucoup plus bas, a déclaré au Wall Street Journal Robert Blendon, codirecteur de l’étude et professeur de politique de santé et d’analyse politique à la Harvard TH Chan School of Public Health.

« Ils sont toujours pris au milieu de l’impact de la variante delta et de l’épidémie de Covid. Ce n’est pas fini pour eux financièrement », a déclaré Blendon. « Nous sommes au milieu d’une période de vie de vrais gens où ils sont toujours dans un canot de sauvetage inquiets de juste arriver à terre. »

L’enquête met en évidence comment la pandémie a fracturé l’économie américaine alors que les individus financièrement à l’aise ont augmenté leur richesse tandis que les Américains à faible revenu luttaient contre l’instabilité financière, a rapporté le WSJ.

« Alors que l’aide économique fédérale a aidé des millions de familles, une aide à court terme n’est pas suffisante pour résoudre des inégalités profondément enracinées », a déclaré Richard Besser, président et directeur général de la Fondation Robert Wood Johnson, selon le WSJ.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible sans frais pour tout éditeur de nouvelles éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]

Lien source