Environ 40 milliards de dollars de paiements de relance pourraient être dépensés sur Bitcoin ⋆ Crypto New Media

Après que le plan de relance valant des billions de dollars a reçu le feu vert des autorités américaines, de nombreux Américains ont reçu leurs propres chèques de relance. Les citoyens américains ont décidé d’utiliser ces fonds de manière intéressante, selon une nouvelle enquête de Mizuho Securities.

Le directeur général de Mizuho, ​​Dan Dolev, a prédit qu’environ 10%, soit près de 40 milliards de dollars sur les 380 milliards de dollars de chèques de relance directs, «pourraient être utilisés pour acheter du Bitcoin et des actions».

Selon l’enquête, l’actif cryptographique phare, Bitcoin représentera «60% du total des dépenses d’investissement supplémentaires». L’équipe Mizuho a pu calculer que cet achat pourrait ajouter jusqu’à «2-3%» à la capitalisation boursière actuelle de 1,1 billion de dollars de Bitcoin.

L’enquête portait sur environ 235 personnes qui gagnaient moins de 150 000 $ de revenu du ménage. Environ 200 de ces répondants ont déclaré qu’ils s’attendaient à obtenir bientôt la troisième phase des contrôles de relance directe.

Outre Mizuho, ​​les taureaux Bitcoin ont fait des prédictions similaires. Plus tôt dans la journée, le fondateur de Galaxy Digital, Mike Novogratz, a déclaré que de nombreux jeunes Américains utiliseraient leurs paiements de relance pour investir dans Bitcoin.

Pendant ce temps, un groupe de banque d’investissement de premier plan a fait une prédiction similaire. David Kostin, stratège en chef des actions américaines chez Goldman, s’attendait à ce que les ménages soient «la plus grande source de demande d’actions cette année». La prévision de la demande nette de capitaux propres des ménages a été portée à 350 milliards de dollars, contre 100 milliards de dollars, indiquant ainsi «une croissance économique plus rapide et des taux d’intérêt plus élevés» qu’on ne le pensait auparavant.