Environ 55400 personnes à charge meurent sur la liste d’attente pendant l’année pandémique, soit près de 80% de plus qu’en 2019

« A été un an de recul dans le système de dépendance, une année marquée par la pandémie, terrifiante, avec beaucoup de douleur, de souffrance et de mort. »José Manuel Ramírez a été si énergique ce lundi. Le président de l’Association nationale des directeurs et gestionnaires des services sociaux a prononcé ces mots lors de la présentation du XXI Avis de l’Observatoire des Dépendances, préparé par cette organisation, un avis qui donne des chiffres «très durs».

Le rapport reflète que 55375 personnes sont décédées en 2020 alors qu’elles étaient sur des listes d’attente de la dépendance -21 005 en attente de résolution et 34 370 sans avoir pu exercer les droits découlant de leur état-, soit 152 décès par jour. Cela reflète une augmentation de 78,6% par rapport aux 31000 décès dans les mêmes conditions qui ont été enregistrés en 2019.

Au prix de cette forte augmentation des pertes en vies humaines, ces listes ont été réduites de 14%, passant de 269 854 à 232 243. « Cette baisse est due plus à la réduction du nombre de personnes ayant des droits, probablement due aux effets de Covid sur les personnes dépendantes, qu’à l’augmentation du nombre de personnes traitées », remarque l’étude.

Le document pointe une autre donnée « terrifiante » et c’est le fait que 79,4% des personnes qui ont quitté les listes d’attente depuis le début de la pandémie de mars à décembre «l’ont fait pour cause de décès, à la honte des dirigeants»A affirmé Ramírez. Au cours de ces dix mois, 45 338 personnes sont mortes sans être soignées.

Lorsque la première année depuis l’état d’alerte a été déclaré, l’Association des directeurs et gestionnaires des services sociaux a constaté un «revers» dans le secteur de la dépendance. Dans les lieux des centres de jour et des résidences, comme ils le préviennent, il est revenu aux données de septembre 2017, et ils préviennent qu’il semble que il tend vers des « services à faible coût ». «L’impact du Covid-19, la procédure complexe et le fait que le ministère des Droits sociaux n’ait pas augmenté le budget même d’un seul nouvel euro en 2020, a repoussé le système dans les indicateurs pertinents», soulignent les auteurs.

Dans ce sens, ces professionnels dénoncent que les prestations et services « sont de moins en moins intenses et insuffisants ». L’aide financière aux soins familiaux est d’un montant mensuel moyen de 306 euros et ceux liés au paiement d’un placement en résidence oscillent autour de 447 euros.

Quant aux emplois dans le secteur, l’année dernière n’a pas non plus été positive. Le ratio emplois directs par million d’euros de dépenses publiques est de 35 et le taux de rentabilité est de 40%. Pour la première fois de toute la série historique, le système d’autonomie et de prise en charge de la dépendance a réduit les emplois générés et 7000 emplois ont été perdus, selon l’étude.

Au 31 décembre, 1 356 473 citoyens étaient en situation de dépendance reconnue en Espagne – 30 000 de moins qu’un an auparavant – et 141 556 autres en attente d’évaluation. Ceci signifie que 3,6% de la population espagnole a besoin de soutien d’intensité plus ou moins grande pour développer les activités de base de la vie quotidienne. En revanche, sur l’ensemble des personnes ayant une dépendance reconnue, 64% sont des femmes et 36% sont des hommes.

L’année s’est clôturée avec 173 426 décès avec une résolution des prestations de dépendance. Parmi ceux-ci, 41,98% étaient des bénéficiaires de soins en établissement, c’est-à-dire que 72 804 décès de personnes fréquentées en résidence ont été enregistrés. Parmi eux, le surmortalité due à l’impact de Covid il est estimé à 26 340, 36,2%. Les centres pour seniors ont été cruellement frappés par la pandémie, une situation que la vaccination contribue heureusement à surmonter.