Environ 95% des ménages ruraux de l’Uttar Pradesh voient leurs revenus baisser, 60% contraints de contracter un emprunt (enquête)

Qu’il s’agisse de migrants ou d’agriculteurs qui dirigent des entreprises agricoles, tous ont été touchés par la pandémie. (PTI)

La première et la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 ont touché des millions de personnes à travers l’Inde, poussant la population rurale et les travailleurs migrants dans une crise de survie. Avec des États comme l’Uttar Pradesh, le Bihar et le Madhya Pradesh durement touchés, les organisations travaillant dans le domaine social sont confrontées à une tâche ardue pour remettre la vie des personnes touchées sur les rails et maintenir leurs moyens de subsistance. Plusieurs personnes et organisations sont venues prêter main-forte en ces temps difficiles.

Les deux vagues de Covid-19 ont eu des degrés divers d’impact sur les moyens de subsistance et les ménages ruraux. Qu’il s’agisse de migrants ou d’agriculteurs qui dirigent des entreprises agricoles, tous ont été touchés par la pandémie. « Une classification peut être faite selon que le ménage subsiste, commercialise ou se diversifie. Par exemple, les ménages sans terre dépendent presque entièrement du travail salarié et de la migration et ont été touchés parce qu’ils n’ont pas pu trouver de travail salarié et ont dû quitter les villes et rentrer chez eux. Un ménage possédant des terres marginales ou de petite taille, bien que dépendant du travail salarié, dépend également de l’agriculture. Ces ménages ne pouvaient pas vendre leurs produits sur le marché ou au juste prix, ont eu des opportunités limitées de s’engager dans le travail salarié et ont dû lutter pour obtenir des liquidités pour acheter des intrants. Ensuite, certains ménages gèrent des micro-entreprises, comme des magasins de chana, des magasins de vente de légumes, des magasins Kirana, etc. Ces ménages ont dû fermer et auront du mal à redémarrer des entreprises au même niveau. Les grands agriculteurs qui gèrent leurs entreprises agricoles ont également été touchés et sont confrontés à une stagnation des revenus », a déclaré Ashish Karamchandani, président de la Fondation The/Nudge.

La fondation a lancé une initiative sous la bannière de « Asha Kiran – le projet Hope » avec la promesse d’aider à maintenir en vie les moyens de subsistance ruraux à travers diverses mesures. La fondation travaille principalement dans l’Uttar Pradesh et le Jharkhand ainsi que dans les zones géographiques voisines. Le projet Asha Kiran s’appuiera sur les priorités et les programmes du gouvernement pour mettre à l’échelle des modèles à fort impact, en partenariat avec le gouvernement.

Karamchandani dit que presque tous les ménages ruraux ont connu une réduction de leur consommation et ont dû puiser dans leurs économies pour subvenir à leurs besoins et même emprunter de l’argent pour survivre.

Lorsqu’on lui a demandé comment le COVID-19 avait affecté les femmes rurales, John Paul, directeur, The/Nudge Center for Rural Development, a déclaré que les femmes étaient vulnérables et exclues au départ et que la pandémie n’a fait qu’aggraver la situation. « Les femmes qui travaillaient comme ouvrières dans des usines textiles, comme ouvrières dans de petites entreprises ou comme main-d’œuvre locale non qualifiée ont toutes souffert. Les femmes dans l’agriculture n’effectuent que des parties du travail non qualifiées – désherbage, semis, repiquage, récolte, etc. Le manque de mobilité pendant la pandémie a gravement affecté les revenus des femmes provenant du travail agricole et les femmes impliquées dans l’élevage ont également eu du mal à vendre produire sur le marché », a déclaré Paul.

Il a déclaré que depuis la pandémie, les responsabilités ménagères des femmes ont augmenté et leur consommation, notamment dans les domaines de la santé et de l’alimentation, a été impactée.

Une enquête menée par la fondation a indiqué qu’environ 95 pour cent des familles interrogées ont signalé une diminution de leurs revenus par rapport à l’année dernière, 82 pour cent déclarant que leurs revenus n’étaient pas suffisants pour couvrir leurs besoins essentiels. L’enquête a indiqué qu’environ 60 pour cent des ménages interrogés ont été poussés à contracter des crédits pour couvrir leurs dépenses.

Il a ajouté que la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 a provoqué encore plus de dégâts, détruisant les moyens de subsistance des ruraux pauvres. Il a déclaré que le gouvernement de l’Uttar Pradesh est intervenu pour apporter une aide rapide à l’aide de programmes existants et de nouvelles mesures et que Nudge a contribué à cet effort. « L’Uttar Pradesh a des programmes de réduction de la pauvreté à grande échelle et il est important de permettre la convergence pour amplifier leurs avantages pour les pauvres. Je suis heureux qu’Asha Kiran collabore activement avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour permettre cela », a déclaré Shri Manoj Kumar Singh, secrétaire en chef supplémentaire, Développement rural et Panchayati Raj, gouvernement de l’Uttar Pradesh.

La fondation a déclaré qu’Asha Kiran agit comme un multiplicateur de force et met à l’échelle des interventions ciblées, à fort impact et rentables qui incluent l’accès au MGNREGS et au PDS, la distribution d’intrants et les jardins potagers pour fournir un soulagement immédiat en plus d’améliorer les revenus agricoles grâce à les cultures à haute valeur ajoutée, la productivité et les liens avec le marché et l’ajout de revenus secondaires via la volaille de chèvre et de basse-cour “L’investissement d’Asha Kiran de 200 crores de roupies est susceptible de débloquer entre 800 crores de roupies et 1000 crores de roupies de bénéfices pour les communautés rurales grâce à l’accès aux programmes gouvernementaux et aux investissements du secteur privé”, a-t-il déclaré.

Mais ces opportunités de subsistance sont-elles durables et peuvent-elles résister à l’épreuve du temps au milieu de la troisième vague imminente de COVID-19 ? Karamchandani a déclaré que des efforts devraient être faits pour renforcer la sécurité sociale. « Les moyens de subsistance sont un domaine d’intervention important dans notre programme. Cela inclut l’agriculture, où nous travaillons en amont pour améliorer la productivité et promouvoir des cultures qui ont de meilleurs prix et en aval pour aider les agriculteurs à obtenir de meilleurs prix grâce à des liens avec le marché et à l’élevage de bétail. Nous pensons que la sécurité sociale est un domaine clé où des efforts doivent être faits. Le renforcement du filet de sécurité sociale est crucial car il aide à constituer un coussin sur lequel les gens peuvent compter en cas de besoin urgent », a-t-il déclaré.

Cependant, tendre la main aux gens au milieu de la menace qui fait rage du virus n’est pas une tâche facile, accepte Paul. « Alors que nous travaillons sur le terrain, nous affrontons le virus tous les jours. Donc, cela a été l’impact que nous avons tous ressenti, dans la façon dont nous fonctionnons. Le virus a touché nos proches; chaque partenaire, chaque membre de l’équipe et leurs familles ont été touchés. De plus, étant donné que nous travaillons dans des zones rurales, la mobilité a été un défi certain. En ces temps, la confiance que nos partenaires ont bâtie avec leur communauté a aidé, mais il a été vraiment plus difficile de travailler dans des zones gravement touchées par Covid-19 », a déclaré Paul.

