Environ cinq mille membres sont laissés sans voir l’Athletic contre Barcelone

10/08/2021 à 20h22 CEST

Près de cinq mille membres de l’Athletic, un total de 4 873, n’auront pas vu leur équipe à San Mamés le samedi 21 août contre le FC Barcelone car ils n’ont pas été récompensés lors du tirage au sort. à l’effet effectué parmi ceux qui l’ont demandé.

À ce choc Seulement 20 pour cent de la capacité de la cathédrale peuvent assister En raison des restrictions sanitaires établies par le gouvernement basque en raison de la pandémie de COVID-19, l’Athletic a décidé que seuls les membres seraient présents.

A) Oui, Il y aura un total de 10 595 membres -sur les plus de 43 000 que compte le club de Bilbao- qui pourront assister à la rencontre in situ, de la deuxième journée de la ligue et devrait commencer à 22h00.

Parmi ceux-ci, 1 025 seront les membres les plus anciens, qui ont directement obtenu leur entrée.

De même, 172 personnes entreront à San Mamés BAT, la zone VIP, et 180 autres en raison des engagements propres du club.