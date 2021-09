Environnement, social et gouvernance : Construire le récit ESG pour un nouveau monde

Akanksha Sharma (ESG, expert politique)

Par Akanksha Sharma

La pandémie, même dans sa manifestation la plus virulente, n’a pas réussi à maîtriser l’esprit humain en lutte. En fait, il a déclenché plusieurs discours axés sur l’envie incessante de rejeter les modes de fonctionnement socio-économiques acceptés et de construire un ordre juste et inclusif.

Parmi celles-ci se trouve l’école de pensée ESG – Environnemental, Social et Gouvernance. Il se concentre sur la conduite des entreprises et leurs ramifications pour la planète et les communautés, ce qui en fait un critère essentiel pour les pays et les entreprises. À une époque où les notions de mesure de la croissance des entreprises ont changé, il est impératif de regarder au-delà des chiffres financiers comme d’une véritable mesure. L’agenda n’est pas seulement dirigé par les investisseurs et les grandes entreprises, mais le rouage ici est le consommateur millénaire.

Et comme il est dit, qu’avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, les obligations morales des entreprises d’être les gardiens du bien social et environnemental augmentent. Ceci, et l’évolution du statu quo géopolitique a rendu impératif pour les entreprises d’adopter des changements fondamentaux dans leur comportement, contribuant de manière significative à la construction du récit d’un nouveau monde.

Des changements multidimensionnels en perspective

Alors que le vent de changement continue de se renforcer dans le paysage commercial mondial, le rôle de l’adhésion ESG dans l’amplification des intérêts du Triple Bottom Line s’étend. L’effort concerté pour normaliser les rapports d’entreprise sur les performances ESG en quatre piliers et 22 indicateurs alignés sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies a déclenché une série d’effets en cascade. Cependant, des forces puissantes sont également en action dans les lobbies géopolitiques, sociaux et environnementaux mondiaux qui façonnent la pertinence de l’adhésion ESG dans les décisions des entreprises.

Les incidents mondiaux survenus au cours des dernières années ont également conduit à un consensus sur les dangers de ne pas tenir compte de la science et sur le fait que le réchauffement climatique est un danger clair et présent. Sur le plan politique, des facteurs tels que la Commission européenne à l’origine d’initiatives politiques telles que le Green Deal européen, le Royaume-Uni faisant pression pour des réformes durables plus rigoureuses et une administration libérale aux États-Unis devraient provoquer une vague de fond considérable autour des éléments ESG.

Démontage de toute opacité

Outre les aspects environnementaux et sociaux, une partie du discours ESG est une gouvernance irréprochable qui inclut le reporting et la transparence. Alors que les pays développés divulguent depuis longtemps leurs données ESG, les entreprises et les investisseurs indiens ont été confrontés à d’énormes défis dans la collecte d’informations ESG spécifiques aux entreprises à des fins d’évaluation et de recherche. Cependant, la poussée continue de SEBI pour le cadre de reporting de responsabilité d’entreprise et de développement durable (BRSR) a annoncé une nouvelle ère de normalisation et de transparence dans la culture de reporting ESG de l’Inde.

Le BRSR devrait permettre aux grands investisseurs institutionnels de comparer les performances ESG des entreprises dans le contexte indien, d’évaluer les notations et d’assurer une responsabilité adéquate pour leurs fonds. Il demande à toutes les entités cotées des informations obligatoires sur leur performance par rapport aux neuf principes des « Directives nationales sur la conduite responsable des entreprises » (NGBRC), donnant aux investisseurs une vision multidimensionnelle, leur permettant d’évaluer la performance globale à un niveau granulaire.

Maintenir le dialogue au sommet

Les entreprises qui cherchent ainsi à prendre une longueur d’avance avec des pratiques commerciales axées sur l’ESG doivent se concentrer sur une gouvernance impeccable et faire en sorte que leurs hauts dirigeants comprennent les valeurs et la pertinence de l’ESG pour des résultats commerciaux spécifiques. Ils doivent être armés des connaissances nécessaires pour prendre des décisions judicieuses dans la nouvelle économie avec de nouvelles perspectives sur le changement climatique, les droits de l’homme et l’égalité des revenus. En outre, il existe un besoin urgent pour les dirigeants de diriger la gestion de la diversité et de l’inclusion de la main-d’œuvre, de l’impact social, des énergies renouvelables et des opérations durables, pour n’en nommer que quelques-uns.

Regarder au-delà des frontières institutionnelles

Mais dans un monde contemporain, où les économies sont fortement intégrées, les opérations commerciales sont vulnérables aux perturbations sociopolitiques et climatiques. Les entreprises ne peuvent donc plus se permettre de se préoccuper uniquement des affaires qui les concernent. En outre, il y a une incidence croissante d’esclavage moderne et de violations des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement du monde entier.

Ainsi, les entreprises qui prennent leurs engagements ESG au sérieux doivent se tourner vers l’extérieur et se joindre à la conversation sur l’augmentation de la valeur et de la conformité à travers leurs liens industriels. Mettre en œuvre un modèle économique circulaire pour assurer la durabilité des produits et orchestrer les relations avec les fournisseurs, un mélange sain de fournisseurs locaux et mondiaux rigoureusement sélectionnés selon les exigences ESG, ainsi que travailler en collaboration sur la gestion des déchets et faire respecter des droits du travail solides sont quelques-uns des moyens par lesquels les entreprises peuvent assurer cette conformité en amont et en aval de leurs chaînes de valeur.

Les considérations de durabilité imprégnant toutes les sphères de l’existence de l’entreprise, les facteurs ESG ne peuvent plus jouer le rôle de second violon par rapport à la motivation principale de la rentabilité financière. Ils doivent faire partie intégrante de l’énoncé de mission d’une entreprise. Dans un avenir presque sans aucun doute perturbateur, les organisations capables de fusionner en toute transparence la technologie, le talent et la durabilité de leurs objectifs seront mieux équipées pour devancer leurs pairs.

(L’auteur est ESG, expert en politiques et auteur de « Pour le plus grand bien commun ». Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

