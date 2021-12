Envisager une dose de rappel pour les plus de 40 ans : INSACOG

La recommandation est intervenue au milieu des demandes d’une dose de rappel de vaccins contre le covid par les législateurs lors d’une discussion au Lok Sabha sur la situation pandémique dans le pays. (Image représentative : AP)

Les meilleurs scientifiques indiens du génome ont recommandé une dose de rappel de vaccins COVID-19 pour les personnes de plus de 40 ans, de préférence aux populations à haut risque et à forte exposition. La recommandation a été faite dans le bulletin hebdomadaire du Consortium indien de séquençage génomique du SRAS-CoV-2 (INSACOG), un réseau de laboratoires d’essais nationaux mis en place par le gouvernement pour surveiller les variations génomiques de COVID-19.

« La vaccination de toutes les personnes à risque non vaccinées restantes et l’examen d’une dose de rappel pour les personnes de 40 ans et plus, ciblant d’abord les personnes les plus à risque / les plus exposées peuvent être envisagées », a déclaré le bulletin de l’INSACOG. La recommandation est intervenue au milieu des demandes d’une dose de rappel de vaccins contre le covid par les législateurs lors d’une discussion au Lok Sabha sur la situation pandémique dans le pays.

L’INSACOG a déclaré que la surveillance génomique sera essentielle pour la détection précoce de la présence de cette variante, afin de permettre les mesures de santé publique nécessaires. Il a également recommandé de surveiller les voyages à destination et en provenance des zones touchées connues et de rechercher les contacts des cas de COVID-19 avec un lien épidémiologique dans les zones touchées a été mis en œuvre avec une augmentation des tests.

« La vaccination de toutes les personnes à risque non vaccinées restantes et l’examen d’une dose de rappel pour les personnes âgées de 40 ans et plus, ciblant d’abord les personnes les plus à risque / les plus exposées, peuvent être envisagées, car les faibles niveaux d’anticorps neutralisants des vaccins actuels sont ne sera probablement pas suffisant pour neutraliser Omicron, bien que le risque de maladie grave soit encore susceptible d’être réduit », a-t-il déclaré.

