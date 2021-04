Envisagez-vous de changer? [Poll]- .

De la même manière que les gens se disputent à propos d’iOS sur Android, le débat entre Apple Music et Spotify s’est également développé depuis 2015. Alors que la guerre des services de streaming musical commence à amener les podcasts et la HiFi sur le champ de bataille, envisagez-vous de rester avec votre service de streaming actuel , ou envisagez-vous de changer?

J’utilise Apple Music depuis son lancement. Même quand Apple a effacé plusieurs fois toute ma bibliothèque, je m’en fichais. Ensuite, quand certaines chansons semblaient dupliquées, cela ne me dérangeait pas non plus. Maintenant, Apple Music a du mal à montrer la bonne pochette d’album pour certains artistes et fait face à des bogues de fiabilité. Dois-je m’en soucier maintenant?

D’autre part, nous rendons régulièrement compte de tous les changements apportés par Spotify sur sa plate-forme. Il a ajouté des podcasts, et les premières données montrent que cela a été un succès. Il prévoit également de lancer un abonnement de niveau HiFi cette année et il a récemment réorganisé toutes ses applications.

J’avais l’habitude de me plaindre parce que je n’avais pas l’interface utilisateur de Spotify, mais comme j’ai commencé à comparer avec Apple Music, maintenant je vois qu’ils sont très similaires. Comparez vous-même:

Musique Apple

Spotify

Si vous comparez les prix, ils sont exactement les mêmes: 9,99 $ / mois pour un niveau individuel, 14,99 $ / mois pour un abonnement familial et 4,99 $ / mois pour une application étudiante. La différence ici est qu’Apple propose désormais Apple One, il est donc plus facile de rester avec Apple Music car vous pouvez également recevoir iCloud, Apple Arcade et Apple TV +.

Le plan individuel Apple One est de 14,95 $ par mois, tandis que le plan familial est de 19,95 $ par mois: une très bonne affaire. D’autre part, Spotify propose une version gratuite basée sur la publicité et un Premium Duo, pour deux personnes qui vivent ensemble pour 12,99 $ / mois.

Avec l’un des services, vous pouvez obtenir une bonne affaire en fonction de vos besoins. Mais si vous êtes du genre Apple, vous vous demandez peut-être si Spotify peut s’intégrer à tous vos appareils. Spotify dispose d’une application Apple Watch, d’une application macOS et d’une application de navigateur, mais la société ne prend pas encore en charge l’intégration HomePod.

Par exemple: si vous aimez partager et savez ce que vos amis écoutent, vous pouvez le faire en temps réel avec Spotify. Si vous souhaitez combiner des podcasts et de la musique au même endroit, Spotify le prend également en charge. Si vous voulez un bon récapitulatif de fin d’année, Spotify peut également faire mieux qu’Apple Music.

En tant qu’abonné Apple One et ayant tous les appareils Apple intégrés à Apple Music, j’envisage maintenant de passer à Spotify et je veux vous demander: êtes-vous satisfait de votre service de streaming musical actuel? Envisagez-vous de changer? Votez dans le sondage et dites-moi dans la section commentaires ci-dessous.

Répondez à notre sondage

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: