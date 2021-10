Envisagez-vous de regarder l’événement Pixel 6 de Google cette semaine ?

Même avec toutes ces fuites, cela pourrait valoir la peine de se brancher

Ça y est. Après des mois de rumeurs, de fuites, de révélations surprises et, enfin, d’autres fuites, il est temps pour Google de dévoiler les Pixel 6 et 6 Pro dans toute leur splendeur. Nous avons une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre des deux appareils, mais cela ne veut pas dire que cela ne vaut pas la peine de vérifier l’événement de lancement mardi. Il y a toujours de la place pour les surprises, après tout.

Le dernier événement « Made by Google » est prévu pour ce mardi 19 octobre à 10 h 00 PT. Nous nous attendons à voir un examen approfondi du système de caméra du téléphone, de nouveaux réglages logiciels et enfin à apprendre les détails de son prix et de sa disponibilité. Il y a toujours une chance que du matériel supplémentaire apparaisse également, mais la publicité a identifié cet événement comme une célébration du Pixel 6 et de son Tensor SoC.

Et ne vous y trompez pas, il y a eu de la publicité – un montant surprenant, en fait. Je ne peux pas vous dire combien de publicités j’ai vues pour le Pixel 6 et son événement de lancement sur des plateformes de streaming comme Hulu au cours des deux dernières semaines. Il semble que Google fasse vraiment un jeu pour enthousiasmer le grand public pour ses nouveaux téléphones, mais nous devrons attendre pour savoir si cela fonctionne.

Il n’est pas surprenant que tout le monde ici chez Android Police envisage de se connecter pour savoir ce qui se passe avec le Pixel 6, mais ce n’est peut-être pas le cas pour tout le monde. Les fuites vous ont-elles dit tout ce que vous devez savoir sur les derniers appareils de Google ? Le planning ne vous convient pas ? Ou serez-vous sur le bord de votre siège pour chaque annonce et présentation de fonctionnalités ?

Quoi qu’il en soit, prévoyez de revenir sur Android Police pour notre couverture de l’événement. Même si vous ne pouvez pas (virtuellement) y assister, nous nous assurerons de récapituler tout ce que vous devez savoir.

L’événement tant attendu du Pixel 6 de Google est enfin là. Envisagez-vous de regarder ?

