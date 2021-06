EnVision : Après la NASA, l’Agence spatiale européenne annonce une nouvelle sonde Vénus : Tout savoir sur la mission des années 2030

Vénus est similaire à la Terre en taille et en composition. (Image : ESA/Observatoire de Paris/Planètes VR2)

Mission spatiale vers Vénus : Quelques jours après que l’agence spatiale américaine NASA a annoncé qu’elle avait sélectionné deux missions vers Vénus, l’Agence spatiale européenne (ESA) a maintenant déclaré qu’EnVision serait sa prochaine mission à se rendre sur Vénus en tant qu’orbiteur. La mission est prévue depuis un certain temps dans les années 2030 pour le moment, a indiqué l’agence dans un communiqué. La NASA, quant à elle, prévoit d’envoyer des missions DAVINCI+ et VERITAS sur Vénus pour un coût prévu de 500 millions de dollars chacune. Les missions, qui ont été sélectionnées sur la base de leur valeur scientifique et de leur faisabilité, devraient être lancées entre 2028 et 2030. Fait intéressant, la NASA contribuerait également à la mission EnVision.

Vénus : Fascination avec Vénus

Vénus est similaire à la Terre en taille et en composition. Cependant, c’est là que les similitudes entre les deux planètes semblent s’arrêter, car alors que la Terre a une atmosphère propice à des millions de formes de vie, Vénus a une atmosphère toxique qui rend la température de surface si élevée (jusqu’à 471 degrés Celsius) que les engins spatiaux visitant le planète ne peut pas durer longtemps. Cela signifie naturellement que les humains n’ont jamais visité la planète voisine, et dans l’état actuel des choses, cela ne semble pas être une possibilité de si tôt.

L’atmosphère de Vénus est si épaisse qu’elle piège la chaleur provenant du Soleil, et les scientifiques sont curieux de savoir ce qui a pu se passer sur la planète pour la rendre à ce point inhospitalière, et si cela pourrait aussi être une indication de ce qui pourrait arriver à la Terre si les humains continuent à altérer l’environnement. Les scientifiques souhaitent également savoir si la planète est géologiquement active et si elle était peut-être autrefois constituée d’un océan.

Les missions de l’ESA et de la NASA espèrent trouver des indices sur ces aspects de la planète.

EnVision de l’ESA : le but de la mission vénusienne

L’ESA a déclaré qu’EnVision aurait de nombreux instruments, dont un sondeur pour révéler les couches souterraines et des spectromètres pour comprendre la surface et l’atmosphère de Vénus. À l’aide des spectromètres, les scientifiques visent à examiner la composition de la surface et les gaz qui forment l’atmosphère. Le spectromètre surveillerait également tout changement qui indiquerait une activité volcanique active. Pendant ce temps, avec l’aide d’un radar fourni par la NASA, la mission imagerait et cartographierait la surface vénusienne.

La structure interne et le champ de gravité de Vénus seraient également étudiés à l’aide d’une expérience scientifique radio, a indiqué l’agence spatiale, ajoutant que le but de la mission est d’étudier collectivement Vénus pour pouvoir comprendre comment les différentes frontières, c’est-à-dire intérieur, surface et atmosphère de la planète interagissent les uns avec les autres, afin d’acquérir une compréhension globale de la structure et du processus de Vénus.

La toile de fond

L’ESA a déclaré qu’EnVision suivrait la mission Venus Express de l’agence qui était active entre 2005 et 2014. Cette mission avait examiné l’atmosphère de la planète, mais elle avait également fait des découvertes qui indiquaient la présence probable de points chauds volcaniques à la surface. . En dehors de cela, le vaisseau spatial Akatsuki envoyé par l’agence spatiale japonaise pour étudier l’atmosphère en 2015 va également servir de base à la nouvelle mission. L’agence espère également améliorer considérablement les images de surface obtenues à l’aide du radar lors de la mission Magellan de la NASA dans les années 1990.

Et ensuite ?

L’ESA a déclaré que maintenant, la mission passerait à sa phase de définition où la conception des instruments ainsi que le satellite seraient finalisés, après quoi, la mission serait construite et testée par un entrepreneur industriel en Europe. La mission devrait être lancée sur la fusée Ariane 6, a ajouté l’agence, et la première opportunité pour un tel lancement est 2031, après quoi 2032 et 2033 seraient les prochaines options possibles.

La mission atteindrait Vénus dans un délai de 15 mois, et 16 mois supplémentaires seraient nécessaires pour atteindre la phase de circularisation de l’orbite.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.