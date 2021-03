Envoi Allen, le favori des cotes, tombe au festival de Cheltenham pour laisser le parieur ravi d’avoir encaissé 250000 £

Un parieur compte ses étoiles chanceuses lors d’une décision incroyable de Cheltenham.

Paul Dean a intelligemment décidé d’encaisser son pari combiné de 5 £ devant lui rapporter 250000 £.

Dean repart avec 250000 £ sur un pari de 5 £

. Allen était le favori rouge à l’entrée de la course

Il a tweeté: «Alors après les célébrations d’hier soir, 4 heures de sommeil, une heure de marche à 5 heures du matin, j’ai décidé de prendre une offre de retrait partiel de 300 Envoi / 250 sur le terrain.

«Avec d’autres paris, ma position sur la course est de 322 000 £ Envoi ou 250 000 £ sur le terrain. Merci à @BetfairBarry @Betfair #ComeOnEnvoi! »

Alors après les célébrations d’hier soir, 4 heures de sommeil, une heure de marche à 5 heures du matin j’ai décidé de prendre une offre de retrait partiel de 300 Envoi / 250 sur le terrain. Avec d’autres paris, ma position sur la course est de 322 000 £ Envoi ou 250 000 £ sur le terrain. Grâce à @BetfairBarry @Betfair # ComeOnEnvoi! 🥰 – Paul Dean (@istabraq_king) 18 mars 2021

Dean aurait pu tenir pour la course de 13h20 de jeudi où il aurait gagné plus de 500000 £ si le favori Envoi Allen avait terminé premier – et Dieu merci, il ne l’a pas fait!

Allen est tombé dans le Marsh Novices ‘Chase et n’a pas pu terminer la course pour ruiner des milliers de paris alors que Chantry House terminait premier.

Allen et le jockey Jack Kennedy étaient rapidement de retour sur leurs pieds et bien après la chute.

Alors que l’automne a vu Dean perdre 50000 £ supplémentaires, il sera toujours ravi de ses gains.

Après la défaite choc d’Allen, Dean a tweeté: «Est-ce qu’il s’est levé ok, je n’ai pas vu ??? #Envoi. «

SPÉCIAL CHELTENHAM BETTING: MEILLEURES OFFRES ET PARI GRATUITS POUR LE FESTIVAL 2021