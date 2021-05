Envoi de secours internationaux de Covid aux États

Aucun envoi n’est retenu à l’aéroport et il est distribué pour une utilisation immédiate et cela a atteint sa destination, a déclaré Dammu Ravi, secrétaire supplémentaire du ministère des Affaires extérieures, lors d’un point de presse vendredi.

Le gouvernement a nié vendredi qu’il retenait tout envoi de l’aide internationale Covid reçue par le pays. Des responsables du ministère des Affaires extérieures et des responsables du ministère de la Santé ont déclaré que les fournitures de Covid-19 reçues de la communauté mondiale étaient expédiées vers les États et les territoires de l’Union.

Les allocations étaient faites sur la base d’une liste de priorités basée sur les cas actifs actuels, le taux de létalité et la raréfaction des ressources.

L’Inde a commencé à recevoir des dons et de l’aide en fournitures et équipements médicaux de secours Covid-19 depuis le 27 avril et tous les articles reçus jusqu’au 6 mai ont été expédiés. Environ 11 000 articles de plus de 3 000 tonnes ont été reçus et expédiés dans tout le pays.

Un système d’allocation et de distribution a été mis en place avec une cellule de coordination dédiée créée au sein du ministère de la Santé pour coordonner la réception et l’attribution du matériel de secours Covid étranger.

Environ 2 933 concentrateurs d’oxygène, 2 439 bouteilles d’oxygène, 13 usines de génération d’oxygène, 2 951 ventilateurs, BiPAP, des machines CPAP et trois flacons de remdesivir lakh ont été livrés à ce jour.

