Envolée de la deuxième vague pour abaisser nos prévisions de PIB en Inde : Jeremy Zook, directeur (notes souveraines), Fitch Ratings

Les évaluations de Fitch Ratings se concentreront sur les perspectives de croissance à moyen terme de l’Inde et la probabilité de maintenir la trajectoire de la dette sur une trajectoire descendante, a déclaré Jeremy Zook, directeur (notes souveraines) de l’agence. Il a déclaré à Banikinkar Pattanayak de FE que les réformes structurelles favorisant la croissance et comblant les lacunes en matière d’infrastructure pourraient améliorer les perspectives de l’Inde si elles sont bien mises en œuvre. Extraits édités :

Quelle est votre prévision du taux d’endettement de l’Inde pour l’exercice 22, en tenant compte de l’impact de la deuxième vague de Covid-19 ?

L’augmentation des cas de Covid-19 dans la deuxième vague entraînera une baisse de nos prévisions de croissance du PIB pour l’exercice 22 (auparavant de 12,8% par rapport à nos perspectives économiques trimestrielles de mars 2021), en raison de l’amortissement de l’activité dû aux restrictions de mobilité. Nous nous attendions à ce que le ratio d’endettement de l’EX22 baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport à 90,6 % au cours de l’EX21. Mais cela devra être réévalué à mesure que l’impact de la poussée du virus sur la croissance du PIB de l’Inde et les finances publiques deviendra plus clair.

Comment un lourd fardeau de la dette affectera-t-il les finances publiques et la note souveraine de l’Inde ?

Nous avons confirmé la notation souveraine « BBB- » de l’Inde en avril 2021, avec une perspective « négative » qui est en place depuis juin 2020. (Les perspectives indiquent la direction qu’une notation est susceptible d’évoluer sur une période d’un à deux ans. ) Les perspectives «négatives» reflètent l’incertitude sur la trajectoire à moyen terme du ratio dette publique / PIB, à notre avis, compte tenu de la dégradation considérable de ce ratio au cours de l’année écoulée. L’Inde a le taux d’endettement le plus élevé des pays émergents notés « BBB » par Fitch, à environ 90 % du PIB, et dispose d’une marge budgétaire limitée du point de vue de la notation.

Nos évaluations de notation se concentreront sur les perspectives de croissance à moyen terme de l’Inde et la probabilité de maintenir la trajectoire de la dette sur une trajectoire descendante.

La notation subirait des pressions supplémentaires en raison d’une détérioration de la trajectoire du ratio d’endettement résultant de perspectives de croissance à moyen terme plus faibles ou d’un nouveau creusement des déficits budgétaires.

Le gouvernement a défini une voie graduelle d’assainissement budgétaire dans son budget de février, visant un déficit de 4,5% d’ici l’EX26. Ce rythme de consolidation nous paraît crédible et l’engagement pour une plus grande transparence budgétaire est le bienvenu. Néanmoins, il existe bien entendu des risques à atteindre ces objectifs. En particulier, l’important déficit et le taux d’endettement public élevé pèsent davantage sur les perspectives de croissance du PIB à moyen terme de l’Inde pour stabiliser et réduire le taux d’endettement. Des réformes structurelles favorisant la croissance et comblant les déficits d’infrastructure pourraient améliorer les perspectives si elles sont bien mises en œuvre à notre avis.

Y a-t-il une chance que le ratio d’endettement retombe au niveau d’avant la pandémie (FY20) à moyen terme ?

Nous ne prévoyons pas que le ratio d’endettement de l’Inde redescend à son niveau d’avant la pandémie pour l’exercice 20 de 73,9% au cours de notre horizon de trajectoire d’endettement de 5 ans. Selon nos prévisions actuelles, le niveau d’endettement des administrations publiques indiennes atteindra 89 % du PIB d’ici l’exercice 25 et suivra une trajectoire descendante progressive par la suite.

