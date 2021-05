“ Envoûtés, dérangés et déconcertés ” incarnent des républicains brisés et chamaillés – et aucune solution en vue ⋆ .

Le suicide rituel républicain tordu est-il en jeu – le sacrifice patriotique ultime?

Le vieux lyrique, «ensorcelé, dérangé et déconcerté», capture non seulement l’amant en conflit déplorant son sort, mais des généraux républicains perplexes déjà confrontés à l’attrition du parti sans aucune nouvelle cascade de purification de la Chambre. Certes, “ ensorcelé ” informe le culte hypnotique de Trump enfermé dans une propagande électorale absurde. Un petit cadre révélateur d’adultes «dérangés», comme Liz Cheney et Mitt Romney, défie l’adolescent, les mensonges très diviseurs de Trump, mais sans grand effet. «Bewildered» s’adapte aux crapauds sordides, comme McConnell, McCarthy et Graham, pendant des mois, dégageant des contradictions gigantesques et des signaux mitigés. Les républicains prémonitoires, forcés de soutenir un candidat déviant en 16, bien que bien au-delà du contrôle du parti, reconnaissent que le Trumpisme «insurrectionnel» a accaparé l’avenir du parti.

Lorsqu’un parti minoritaire fait plus la une des journaux sur une rétrogradation frivole de la direction que n’importe quel programme politique, sa marque et son avenir sont assiégés, à égalité avec Cheney ciblé. Abandonner une célèbre (femme) conservatrice – non pas pour avoir brisé les rangs, mais pour avoir déclaré honnêtement que l’élection certifiée est terminée, quels que soient les fantasmes qui persistent – apparaît comme une erreur perdante. Mauvaises alternatives: soit le contingent Cheney / Bush / Romney devient dingue (refusant les dons et les approbations) – ou les fanatiques de droite, empêchés de mettre un dissident dans les stocks pour avoir enfreint les codes de pureté du parti, devient dingue (et craint un sell-out et peuvent rester domicile).

Quoi qu’il en soit, les grosses tranches d’un parti déjà fragmenté pleureront un meurtre sanglant. Pire encore, une rétrogradation de Cheney double le prochain Big Republican Lie (après l’élection «volée»): sans Trump, le parti est de la viande morte. Les sondages suggèrent que le contraire est bien plus vrai. Qui, à part les partisans trompés, rate le fait que l’élection a non seulement confirmé un triomphe impressionnant de Biden, mais a également exposé Trump comme le perdant inéligible, mesquin et douloureux de tous les temps.

Cette délicieuse énigme met en lumière le drame d’une fête au bord du gouffre. Le peloton d’exécution circulaire d’aujourd’hui reflète ce qui était rarement une coalition de droite solide, encore éclatée maintenant par les catastrophes de Trump: faire exploser la pandémie, offenser les centristes, se plier à la suprématie blanche, puis au sommet, la stupidité criminelle de pousser une foule émue à piller le Capitole. Pour les centristes de droite allergiques à l’extrémisme, ces erreurs non forcées en série nix perspectives pour reprendre la Maison Blanche. Et si Trump tombe malade, qui correspond à son charisme? Pour un parti qui n’a remporté qu’un seul vote présidentiel populaire depuis 1992, la direction et la vitesse de cette diapositive sont plus révélatrices que les moments peu recommandables.

Quel parti blessé surmonte l’auto-sabotage de s’attaquer les uns les autres avec plus de vigueur que les démocrates «socialistes»? L’unité du parti, comme la vérité dans la guerre, est la première victime lorsque le républicanisme n’est guère plus que d’encourager des mensonges indéfendables. Ce n’est pas comme si quatre ans de Trump élargissaient le parti, sans conteste l’égoïsme le plus remarquable qui avait détourné, puis découpé son propre gang triomphant. Les radicaux trumpistes peuvent gagner une réélection, mais seulement pour régner sur un parti croupion permanent de perdants pleurnichards.

Quand trois est moins d’un

De toute évidence, le parti qui a élu Dubya à deux reprises est gravement fragmenté en trois tranches inciviles:

1) d’ardents adorateurs de Trump enhardis par FOX, se glorifiant de la perfection sectaire du chef – rassemblant des cinglés, des évangéliques, des suprémacistes blancs et des insurgés militants;

2) les cadres corporatistes et les donateurs milliardaires indifférents aux «griefs populistes» mais furieux contre les contrôles gouvernementaux sur leurs opérations et, pire que tout, la hausse des impôts; et

3) le résidu grinçant des «conservateurs» de Romney-Boehner-Liz Cheney qui ne peuvent pas se plier à Trump ou au Trumpisme, affirmant avec audace que des alternatives politiques cohérentes, des livrables à la maison et un parti basé sur la réalité grandiront, pas rétrécir.

En fait, les divisions des partis se sont amplifiées depuis les élections. La cohérence du parti a été ébranlée lorsque McConnell a réprimandé les titans des entreprises pour s’être opposés à la privation électorale sévère (et pour les experts inutile). Les grands donneurs doivent se demander combien de temps les détenus animeront l’émission, même si leurs agents savent ce qu’ils font. Deux victoires au Sénat démocratique de Géorgie, malgré la répression anti-minorité, prouvent que l’intensité publique, même lors d’une élection parallèle, surmontera les obstacles.

Dans tous les cas, les Trumpers se méfient des milliardaires (sauf un déviant) pour avoir externalisé des emplois et volé leurs économies et leurs filets de sécurité pour la retraite. Les insurgés de Trump pensent à tort que la violence fera pression sur de bons Américains chrétiens blancs pour empêcher les minorités suspectes de truquer davantage d’élections ou de jouer le système du «bien-être» pour les non-méritants. Plus même que les milliardaires, les Trumpers méprisent l’establishment du parti: esclaves du compromis, du contrôle descendant et disant aux autres quoi faire. Bien que les milliardaires se soucient peu du Joe moyen (trop sont des plaignants mal formés qui ne valent pas la peine d’être embauchés), ils s’inquiètent moins de la suppression des électeurs que de nuire au profit et à la marque des boycotts bruyants.

Assez de Trumpers détiennent le pouvoir de fabriquer une valeur de choc (QAnon et al) qui fait la une des journaux, qualifiant ainsi le républicanisme d’extrémisme perturbateur. Marron et bouillonnant, Trump se réjouit: «Je ne peux pas avoir incité cette« insurrection »inventée par les médias, un peu plus que quelques bons vieux garçons en train de faire la fête.» Bannissez toutes les autres de ses innombrables gaffes, l’instigation criminelle de Trump à l’insurrection contre l’Amérique ne peut pas être menti ou rejetée.

‘Obstruction maintenant, obstruction demain, obstruction pour toujours’

En fin de compte, les négatifs électoraux liés à l’adoption du Trumpisme transcendent la figure du culte. L’ancien sondeur du GOP, Frank Luntz, prévoit que les mensonges de fraude électorale «pourraient coûter aux républicains la majorité à la Chambre en 2022.» Le fantasme sans issue de Trump devient alors la coupe de parti la plus méchante, déprimant le taux de participation du GOP. «La raison pour laquelle il y a un Sénat démocrate à Washington aujourd’hui est à cause de Donald Trump», pas d’autres, a déclaré Luntz.

De plus en plus évidente, la mesquinerie sectaire de Trump semble autodestructrice, mettant de côté toute visibilité d’un programme républicain positif. Même si les principes sont maudits, qu’en est-il des livrables du monde réel pour contrer la coalition démocratique ciblée? Des centimes sur les dépenses d’infrastructure? Paiements de soutien d’urgence à la Scrooge? Contre les hausses d’impôts pour les plus riches? Au lieu de bons messages, le GOP ne fait que préparer des griefs, des représailles, des victimisations, la diabolisation des démocrates et une allergie pathologique à la vérité. Faisant écho à la ligne Wallace sur la ségrégation, “obstruction maintenant, obstruction demain, obstruction pour toujours.”

Pour un parti minoritaire qui dédaigne d’être une opposition efficace, toujours enchevêtrée dans les gestes de Trump, même maintenir le statu quo est risqué. Quand un parti minoritaire moderne a-t-il travaillé plus dur pour consolider son appartenance à une minorité? La pire (ou la meilleure) nouvelle pour l’avenir républicain est que son destin est plus entre leurs mains que tout ce que les démocrates font de manière prévisible. Les forces de Biden commandent le gouvernement du milieu, revigorant le gouvernement en tant que solutionneur de problèmes positif. Biden montre que faire quelque chose avec une chance de succès est une politique infiniment meilleure que de ne rien faire – assurant ainsi un échec.

Dans la vie, l’amour, le sport et la politique, la stase est rare: les choses s’améliorent ou empirent généralement. Si les divisions majeures du parti ne sont pas résolues, où va le Parti républicain en tant que puissance nationale? Pendant des décennies, une coalition fragile, les éléments clés du républicanisme d’aujourd’hui, comme l’univers lui-même, se séparent rapidement. Pendant tout ce temps, les démocrates apprennent à mettre en commun les ressources et, si Luntz a raison, pourraient inverser les inversions historiques à mi-parcours. Rassurez-vous: perdre à nouveau en 22 ne fournira pas des moments d’enseignement convaincants: plus vraisemblablement pour les vrais croyants, attendez-vous à la fermeture des rangs, à l’expulsion des traîtres et à l’abandon du pouvoir national. Tant que Trump domine, la courbe d’apprentissage de droite sera remarquable par son absence. Immunisé à accepter des élections certifiées, laissez entendre l’opinion populaire inébranlable: «Ceux qui n’apprennent pas de l’histoire sont condamnés à la répéter.»

Robert S. Becker