Envoyer au moins un membre de chaque famille à la frontière de Delhi: organisations paysannes du Pendjab

Les syndicats d’agriculteurs protestataires maintiennent depuis le 27 novembre de l’année dernière, lorsque la manifestation a commencé à la frontière de Delhi, de continuer l’agitation jusqu’à ce que trois lois agricoles contentieuses soient abrogées et qu’un mécanisme MSP légalement garanti soit mis en place. (Image de fichier)

Les organisations paysannes du Pendjab, la principale force du Samyukt Kisan Morcha (Front des agriculteurs unis) menant la protestation contre les trois lois agricoles, ont appelé mercredi la population de l’État à envoyer au moins un membre de chaque famille à la frontière de Delhi le Les 10 et 12 mai par lots pour rejoindre une convention pan-indienne.

S’adressant aux médias après avoir rencontré les dirigeants de 32 syndicats protestataires, Balbir Singh Rajewal a déclaré qu’un grand nombre d’agriculteurs, d’ouvriers et de commerçants viendraient dans les rues pour protester contre le verrouillage du Pendjab. Le corps général de SKM, un conglomérat de plusieurs syndicats d’agriculteurs de différents États, se réunira le 7 mai pour élaborer un plan pour la convention pan-indienne, a-t-il déclaré. Le mois dernier, SKM avait annoncé son intention de tenir la convention le 10 mai à la frontière de Singhu par une présence physique ainsi que par vidéoconférence.

Rajewal a déclaré que le Centre n’avait pas réussi à lutter contre la pandémie de Corona, à fournir des soins de santé appropriés et des installations de base comme de l’oxygène, des lits et des médicaments aux citoyens. «Bien que le BJP donne une grande excuse pour que les agriculteurs répandent la corona, où les agriculteurs prennent les précautions et les vaccinations nécessaires. Les gouvernements imposent le verrouillage (dans diverses régions) pour cacher leurs échecs et prendre des décisions anti-populaires », a-t-il déclaré.

Les dirigeants paysans s’attendent à ce que davantage de manifestants du Pendjab viennent à Delhi puisque la saison des récoltes est presque terminée. Le mois dernier, les dirigeants protestataires avaient décidé de reporter leur projet d’organiser une marche au Parlement, qui devait se tenir au cours de la première quinzaine de mai, au milieu de la deuxième vague de Covid 19.

Rajewal a également déclaré: «SKM est prêt pour le dialogue et les agriculteurs sont complètement optimistes à ce sujet.» Le gouvernement devrait cesser de calomnier les agriculteurs et entamer les pourparlers avec de bonnes intentions, a-t-il ajouté.

Les syndicats d’agriculteurs protestataires maintiennent depuis le 27 novembre de l’année dernière, lorsque la manifestation a commencé à la frontière de Delhi, de continuer l’agitation jusqu’à ce que trois lois agricoles contentieuses soient abrogées et qu’un mécanisme MSP légalement garanti soit mis en place.

La Cour suprême, en janvier, a suspendu la mise en œuvre des trois lois agricoles et a nommé un comité d’experts pour soumettre un rapport après s’être entretenu avec toutes les parties prenantes. Après que le comité a soumis son rapport, SC n’a pas encore entamé les audiences sur la question. Les syndicats d’agriculteurs avaient également rejeté l’offre du Centre de poursuivre la discussion, affirmant qu’elle était conditionnelle à l’acceptation de la proposition du gouvernement de suspendre les lois pendant 12 à 18 mois.

Le dernier dialogue a eu lieu le 22 janvier, après quoi le gouvernement n’a pas invité les dirigeants paysans pour les pourparlers en disant qu’il attendra jusqu’à ce qu’ils «réexaminent» (acceptent) sa proposition de garder les lois en suspens. Même si les dirigeants paysans sont désireux de reprendre le dialogue avec le gouvernement, ils ont en même temps poursuivi leur programme de mobilisation de masse contre les trois lois agricoles dans divers États.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.