Envoyer des drones à des milliers de kilomètres sans une intelligence appropriée n’est pas suffisant : Rep. Waltz

in

L’animateur de “Sunday Night in America”, Trey Gowdy, a discuté de la récente révélation selon laquelle la frappe de drones à Kaboul, vantée par l’administration Biden, a tué des civils, dont sept enfants.

Le lieutenant-général Keith Kellogg et le membre du Congrès Michael Waltz, R-Fl. ont semblé discuter de ce qu’ils pensaient être une action “précipitée vers le jugement” de l’administration Biden après qu’un attentat suicide à la bombe a tué 13 militaires américains

“Lorsque vous regardez une frappe de drone, ces drones pourraient essentiellement lire une plaque d’immatriculation sur une voiture, c’est la qualité de leur optique”, a déclaré Kellogg. “Mes inquiétudes sont que quelques jours seulement après la frappe d’ISIS-K qui a tué 13 grands Américains et en a blessé 20, je pense qu’il y a eu un grand effort pour essayer d’obtenir ces planificateurs. Rappelez-vous, on nous a dit qu’il s’agissait de planificateurs d’ISIS-K alors qu’ils ne l’étaient pas. Ils ont suivi une camionnette blanche pendant environ 8 heures, puis ils ont dit que c’était un meurtre juste. Et ils se sont trompés à ce sujet. “

POMPEO SLAMS L’ADMINISTRATEUR DE BIDEN POUR LA GRÈVE « ÉCHOUE » DE KABOUL, DIT QUE L’ARMÉE ÉTAIT SOUS UNE PRESSION POLITIQUE « ÉNORME »

Il a ajouté “Je suis sûr qu’ils avaient une bonne intelligence dans le sens de qui était réellement dans cela. Ils devaient savoir que c’était probablement une mauvaise cible à l’avenir.”

Kellogg a également expliqué que le processus d’une frappe de drone exigerait généralement que « tout le monde » sache ce qui se passait, suggérant que cette décision était probablement irréfléchie.

“Je pense juste, et je déteste dire cela, c’est une précipitation au jugement. Ils l’ont tiré parce qu’ils voulaient avoir un type de meurtre à montrer après que les 13 Américains ont été tués. Ils ont fait une grave erreur”, a déclaré Kellogg.

Gowdy a ensuite demandé à Waltz s’il y avait une chance que les citoyens américains découvrent un jour les détails de la grève avec les démocrates en charge du Congrès et de la Maison Blanche. Waltz a répondu que bien qu’il y ait des audiences pour enquêter sur l’affaire, il y a encore beaucoup de questions sans réponse.

“Le général McKenzie, le commandement général des frappes, a déclaré qu’elles avaient été précipitées et qu’elles étaient sur un calendrier impossible pour justifier la frappe. Je veux savoir s’ils ont subi des pressions du Pentagone ou de la Maison Blanche pour faire cette grève parce qu’ils ont dû prendre des mesures à cause de l’attentat suicide », a déclaré Waltz.

Il a également critiqué la méthode de frappe de drones utilisée par l’administration Biden, faisant remarquer que tous les renseignements appropriés avaient été retirés d’Afghanistan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Vous pourriez aussi bien l’appeler contre-terrorisme arc-en-ciel. C’est un sujet de discussion. Vous devez avoir plusieurs formes d’intelligence pour identifier les méchants et être sûr que c’est qui est dans votre ligne de mire avant de faire une grève. Vous devez avoir des gens sur le sol. Vous devez avoir des capteurs. Vous devez avoir des informations sur les signaux, tout cela pour vérifier votre travail. Et nous n’avons plus rien de tout cela. Rien de tout cela. Tout a été retiré », a déclaré Waltz.

“Ce cancer va se propager et il va nous suivre chez nous, et envoyer des drones à des milliers de kilomètres ne sera pas suffisant”, a conclu Waltz.