Envoyer des messages avec différentes polices sur WhatsApp | La technologie

Vous voulez sûrement donner une touche d’originalité à vos messages WhatsApp pour qu’ils ne soient pas toujours les mêmes, et quoi de mieux qu’en changeant le style ou le type de la lettre que nous utilisons toujours dans cette application de messagerie. Nous allons vous montrer plusieurs façons d’écrire de différentes manières.

Changer la police dans les messages WhatsApp peut nous donner un air d’originalité qui serait autrement impossible, car si c’était pour l’application elle-même, vous l’utiliseriez toujours,

Il y a plusieurs façons d’être original dans ce sens et maintenant nous allons vous dire quelques-unes des façons qui existent pour pouvoir envoyer un message avec des lettres différentes, rares et spectaculaires.

Avec cela, vous surprendrez vos contacts, car peu de gens s’attendent à ce que vous puissiez écrire d’une manière autre que le standard de l’application. C’est un moyen sûr d’attirer l’attention.

Polices dans WhatsApp :

À l’intérieur de WhatsApp

Dans l’application elle-même détenue par Facebook, il existe un moyen de modifier la lettre et la manière dont nous l’envoyons. Ce n’est pas que ce soit particulièrement spectaculaire, mais cela peut être d’une grande aide selon le type de message que nous voulons envoyer.

Il ne modifie pas vraiment la lettre, mais la transforme de 4 manières différentes :

Caractère gras: pour obtenir cette police, nous devons écrire le texte entre les astérisques (*texte *) Italique: si on veut qu’il apparaisse avec la lettre légèrement couchée, il faut écrire un trait de soulignement avant et après le texte (_text_). Barré: pour que ce que nous allons écrire apparaisse barré, il suffit de l’écrire entre le symbole ~ (~ texte ~). Monospace: Si vous voulez obtenir ce type d’effet dans les lettres, vous devez écrire le texte entre trois guillemets inversés (« `texte« ).

Utiliser Unicode pour WhatsApp

Si vous utilisez normalement WhatsApp dans sa version pour le navigateur, c’est-à-dire WhatsApp Web, sachez que vous disposez d’une extension pour Chrome qui vous permettra d’écrire ce que vous voulez dans de nombreuses polices différentes.

Ces lettres ne transforment parfois pas bien celles que nous avons dans notre langue, vous devez donc faire attention à ce que tout soit écrit correctement.

Sinon cette option fonctionne très bien et nous n’aurons aucun problème à l’utiliser, puisque tout ce que vous avez à faire est le suivant :

Allons au magasin d’extensions Chrome. Une fois là-bas, nous écrivons dans la barre de recherche Texte Unicode Convertisseur. Nous sélectionnons la première option que nous obtenons celle qui dit Offert par: unicodetextconverter360.com À ce moment, nous devons appuyer sur le bouton bleu qui dit Ajouter à Chrome. Il nous demande si nous voulons installer Unicode Text Converter auquel nous devons répondre en cliquant sur Ajouter une extension. Maintenant qu’il est ajouté, nous devrions voir le symbole de cette extension dans la partie supérieure droite de Chrome comme un boite bleue. Si nous cliquons dessus, nous verrons un panneau indiquant Visitez le site Web où nous devons appuyer. En ce moment, la seule chose qui reste est que, où est-il dit Entrez le texte ci-dessous, écrivons le texte que nous voulons voir apparaître sur WhatsApp. Immédiatement, nous voyons comment tous les types de lettres qui apparaissent ci-dessous ont écrit exactement la même chose, donc tout ce que nous avons à faire est de copier puis coller dans WhatsApp la police que nous aimons le plus. Si facile et simple.

Utiliser des polices sur Android et iPhone

Comme on le voit, là où l’application de messagerie WhatsApp est le plus souvent utilisée, c’est dans sa version mobile, que ce soit Android ou si nous avons un iPhone.

Eh bien, il existe un moyen d’obtenir de nombreuses manières d’écrire différentes, en utilisant un clavier extrêmement particulier et qui nous permettra de jouer le changement de lettres avec une grande facilité.

Comme il est évident, la première chose sera télécharger et installer le clavier de polices sur notre terminal Android ou sur notre iPhone. Lorsque nous ouvrons pour la première fois, vous nous demanderez un série d’autorisations Pour que l’application fonctionne correctement, nous devons répondre positivement à tout moment. Les polices fonctionnent de la même manière que n’importe quelle autre application de clavier à la différence que la partie supérieure que nous avons à notre agencement d’un bar, que l’on peut déplacer vers la gauche pour voir le différents styles d’écriture Qu’est ce qui ne va pas avec ça. Nous verrons des styles tels que contour, petits cps, script, bande dessinée, cercles, gothique, spécial, carrés et bien d’autres. Nous devons juste choisis un d’entre eux, Écrire ce que nous voulons et il suffit de l’envoyer comme tout autre type de message, mais il sera écrit avec la police que nous avons choisie.

Une autre option peut être un texte élégant

Une autre des applications les plus recommandées dans le Google Play Store pour pouvoir écrire sur WhatsApp de différentes manières est Stylish Text, une application qui nous permet 120 polices différentes, 20 numéros différents et plus de 100 styles artistiques.

Pour faire fonctionner cette application, nous allons effectuer les étapes suivantes :

Nous téléchargeons depuis le Google Play Store et installons l’application et nous donnons toutes les autorisations que l’application elle-même nous demande la première fois que nous l’exécutons. Maintenant appuyé sur le S qui apparaît au milieu de l’écran et nous sélectionnons si nous voulons une bulle ou une barre flottante. Nous optons pour la première option. Après vous avoir accordé permet aussi à la bulle, est le moment où nous verrons comment il apparaît sur le côté droit de l’écran avec un S au milieu. Nous ouvrons WhatsApp et nous verrons que la bulle flottante est toujours à droite. Aussi, on écrit ce qu’on veut comme nous le faisons normalement et après cliquez sur le S flottant en vert. Nous verrons comment il s’élève, pour lancer un menu déroulant où nous pouvons choisir la police que nous voulons. Nous l’envoyons simplement comme n’importe quel message et c’est tout.

Comme vous avez pu le lire, il n’est pas compliqué du tout de changer la lettre de ce que nous écrivons dans WhatsApp et de lui donner une touche de spectaculaire pour émerveiller les personnes à qui vous les envoyez.

Si vous avez essayé tous les formulaires, vous pouvez nous dire sur nos réseaux sociaux lequel vous a été le mieux adapté et lequel d’entre eux est celui que vous avez décidé d’utiliser.