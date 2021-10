« Envoyer le personnel de sécurité excédentaire au Cachemire »: la fouille de Shiv Sena au Centre sur la couverture de sécurité Z-plus pour Sameer Wankhede

Le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré que si le Centre disposait de personnel de sécurité disponible, il devrait les envoyer au Cachemire et en Arunachal Pradesh. (PTI)

Le parti au pouvoir du Maharashtra, Shiv Sena, a critiqué aujourd’hui le Centre, alléguant un abus des forces centrales pour assurer la sécurité de personnes qui ne la méritent pas. S’adressant aux médias, le député de Shiv Sena, Sanjay Raut, a déclaré que si le Centre disposait de personnel de sécurité disponible, il devrait les envoyer au Cachemire et en Arunachal Pradesh. Il faisait référence à la décision du Centre de fournir une couverture de sécurité Z-Plus au directeur de zone du Bureau de contrôle des stupéfiants, Sameer Wankhede.

« Il semble que le Centre ait beaucoup de forces de sécurité à revendre pour que les gens bénéficient d’une telle sécurité. Ils devraient plutôt envoyer les forces au Cachemire, en Arunachal », a déclaré Sanjay Raut, ajoutant que le Maharashtra est un État sûr pour tout le monde.

Raut a ajouté que ceux qui font un travail de travers dans l’État bénéficient de la sécurité Z-plus. « Une enquête doit être menée (dans l’affaire de la drogue sur les navires de croisière et les allégations contre le responsable du NCB, Sameer Wankhede). Ce n’est pas comme si une enquête n’était pas effectuée si quelqu’un avait la sécurité Z-plus. Ceux qui pointent du doigt le gouvernement du Maharashtra et font un travail malhonnête ici sont félicités avec la sécurité Z-plus », a déclaré Raut.

Rappelons que la police de Mumbai a ouvert une enquête contre Wankhede. « Une équipe dirigée par ACP Milind Khetale pour enquêter sur les allégations portées contre le directeur de zone du NCB, Sameer Wankhede. Quatre postes de police de Mumbai ont reçu des plaintes contre Wankhede », a déclaré aujourd’hui la police de Mumbai.

Le ministre du Maharashtra et chef du NCP, Nawab Malik, a porté de graves allégations de corruption et d’extorsion contre Wankhede. Le responsable du NCB s’occupe de l’affaire très médiatisée de trafic de drogue sur un navire de croisière dans laquelle le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a été arrêté le 2 octobre.

Pendant ce temps, l’épouse de Wankhede, Kranti Redkar, a demandé du temps au Maharashtra CM Uddhav Thackeray pour demander justice. Elle a également écrit une lettre à Thackeray dans laquelle elle dit : « … Nous sommes insultés devant les gens tous les jours. On joue avec la dignité d’une femme dans l’État de Chhatrapati Shivaji Maharaj. Si Balasaheb avait été ici aujourd’hui, il ne l’aurait pas aimé…..Il (Balasaheb) n’est pas ici aujourd’hui mais vous l’êtes. Nous le voyons en vous, nous vous faisons confiance. Je crois que vous ne permettrez pas l’injustice envers ma famille et moi. En tant que Marathi, je regarde vers vous avec des espoirs de justice ».

D’autre part, Sameer Wankhede a été interrogé par le NCB hier sur les allégations portées contre lui par Prabhakar Sail, un témoin dans l’affaire de la drogue en croisière. Sail avait allégué un accord d’environ Rs 26 crore dans l’affaire.

