Envoyez de l’or en appuyant sur un bouton

30 septembre 2021 – Londres, Royaume-Uni

Aujourd’hui, Kinesis Money, le système monétaire adossé à 1:1 par des métaux précieux, accueille la fonction « envoi vers e-mail » sur sa plate-forme, facilitant ainsi les paiements rapides, sécurisés et faciles en or et en crypto dans le monde entier. Il est important de noter que cette mise à jour des fonctionnalités réduira toutes les barrières à l’entrée sur les marchés d’investissement de la crypto et de l’or.

Avec une intégration rapide de nouveaux utilisateurs à la plate-forme, davantage découvriront la visibilité et la pertinence des monnaies crypto et or dans leur vie quotidienne, ouvrant la porte aux gens pour payer n’importe qui dans le monde pour leurs services, en un clic.

Jusqu’à présent, l’envoi de paiements cryptographiques nécessitait des informations de deux parties – un expéditeur et un destinataire – pour échanger une clé privée, ce qui signifie que « l’envoi vers un e-mail » réduira les obstacles antérieurs pour les nouveaux arrivants à la cryptographie. La fonction permet une interaction instantanée avec la clé cryptographique privée d’un utilisateur par e-mail, éliminant ainsi le besoin d’échanger des informations, rendant ainsi l’envoi de fonds plus facile que jamais.

Thomas Coughlin, PDG de Kinesis, a déclaré :

« Nous voulions rendre la plate-forme Kinesis plus accessible que jamais, en éliminant toutes les barrières à l’entrée, avec une fonctionnalité qui va transformer la façon dont les paiements cryptographiques se produisent à l’échelle mondiale. Il est clair que les utilisateurs souhaitent que le processus d’envoi de crypto-monnaies soit à la fois pratique et efficace afin que les actifs numériques deviennent essentiels à nos vies transactionnelles.

De plus, grâce à la fonction « envoyer vers e-mail », les participants au système existant ont la possibilité d’inviter des non-utilisateurs sur la plate-forme Kinesis Money, les qualifiant automatiquement pour recevoir le « rendement du parrain ».

Le rendement du référent, lancé le trimestre prochain, qualifie les participants Kinesis pour une part de 7,5% de chacun des frais de transaction Kinesis de leur référent – ​​à vie.

La fonction « envoyer vers e-mail » est lancée avant le rendement rétroactif du référent, conçue pour déclencher une adoption à grande échelle de la plate-forme Kinesis Money. Alors que le système Kinesis poursuit son expansion mondiale, cette fonctionnalité dotera les expéditeurs d’un puissant moyen d’entrée dans le monde des monnaies d’or numériques et de la cryptographie.

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir relève de votre responsabilité.



